Átvehették a napokban tíz kategóriában a Prima Primissima díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői a budapesti gálaesten.

A sport kategóriában Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszezők érdemelték ki a tizenötmillió forinttal járó díjat.

Lesöpörtek mindenkit

A trió legjobbja, a sportág valaha élt egyik legnagyobb alakja, Jónyer István Miskolcon született és a DVTK-ban nevelkedett, majd indult el világhódító útjára, melynek során a válogatott színeiben négy világbajnoki címet és megszámlálhatatlan más trófeát gyűjtött.

– Számunkra nézők nélkül is felejthetetlen volt a Művészetek Palotájában tartott ünnepség – mondta Jónyer István, majd így folytatta: – Nagyon meghatódtam, közben visszagondoltam az elmúlt egy évemre. Annyit kaptam az élettől, a sorstól és a jóakaróimtól, hogy szinte fel sem tudom sorolni. Életműdíjas lettem, bekerültem a halhatatlanok közé, aztán kiérdemeltem a Nemzet Sportolója címet, most már a „legprimább” díjasnak is vallhatom magam. Amikor szólítottak, méltattak engem és a társaimat, a néhai Berczik Zoltán szövetségi kapitány szavai jutottak eszembe: „Először meg kell vernetek az európaiakat, és csak utána jöhetnek a kínaiak.” Zoli erre kért minket, és hallgattunk a szavára, lesöpörtünk mindenkit az asztalról.

Jónyer István mindehhez hozzátette, hogy könnyes a szeme, ha felidézi az őt érintő és körülvevő szeretetet:

– „Mázsára” kapom az e-maileket, az sms-üzeneteket, a Facebook-bejegyzéseket, hogy a telefonokról már ne is beszéljek. Dr. Madzin Tibor, Onga polgármestere – aki pár éve díszpolgárrá avatott a városban – például fél óráig méltatta a pályafutásomat, és az egyetemes magyar sportélet egyik legnagyobb alakjának nevezett, én pedig meg sem tudtam szólalni.

(A borítóképen: Klampár Tibor, Jónyer István és Gergely Gábor a díj átadása után a Müpában)