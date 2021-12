Idén első alkalommal adták át az Aktív Magyarországért díjakat. Ezt a díjat olyan természetes és jogi személyek kaphatják, akik az aktív életmód és kikapcsolódás területén példamutató, illetve kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díjakat dr. Orbán Viktor miniszterelnök és Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos adta át.



Ez óriási elismerés. Ön is így gondolja?



Nagyon meghatódtam. Nem mindenki vesz át díjat a miniszterelnöktől, de főleg a története fantasztikus. A kormánybiztossal három évvel ezelőtt találkoztam egy konferencián, ahol arról beszélt, hogy szeretnének egy olyan komplex sportlétesítményt, egy élményközpontot létrehozni, ami közösségi tér is, ahol a különböző extrém sportok, a kultúra és a szórakozás együtt jelenik meg, vagyis pont olyat, mint amilyen a Factory Aréna. Egy darabig hallgattam, aztán úgy gondoltam, elmondom neki, hogy amiről beszél, az már régóta létezik, csak még nem fedezte fel senki sem, és meghívtam, hogy nézze meg. Aznap este éppen Mikulás-parti volt, a csarnok pedig tömve emberekkel. Úgy láttam, tetszett neki, de ezután hiába írtam neki leveleket, egyikre sem válaszolt. Aztán elutaztam a fővárosba egy előadására, hogy beszéljek vele. Onnantól akárhányszor csak a környéken járt, mindig betoppant, és egyszer azt mondta, hogy építsünk ide egy pump track pályát. Ezután kiírták a pályázatot, amit megnyertünk, és megint egy lehetőséggel bővült a Factory. Mi így haladunk, mindig egy kicsit, lépésről lépésre.



Menjünk egy kicsit vissza az időben. 17 éve vezeti a Factoryt. Hogy kezdődött?



A komlóstetői családi házunkból indult minden. Kezdetben gyalogos és kétkerekű túrákat szerveztünk előbb csak magunknak, majd a szűkebb baráti társaságunknak, amihez szép lassan mások is csatlakoztak. A Komlóstetői Kerékpáros Sport Klubot 25 évvel ezelőtt azért alapítottam, hogy a gyerekeknek olyan közösséget teremtsen, amely tartalommal tölti meg az életüket célt és értékrendet is biztosítva, miközben energiáikat a sportra koncentrálják. Az elképzelés olyannyira bevált, hogy 2004-re kinőttük az udvart. Idővel egyre több embert és városrészt megmozgató, nagy rendezvényt és fesztivált szerveztünk, melyek lebonyolításához sokkal nagyobb térre volt már szükségünk, mígnem rátaláltunk a hajdani Vasgyár elképesztően lepukkant csarnokára, melynek üzemeltetését ingyen és bérmentve megkaptuk az önkormányzattól, ám cserébe önfenntartóak vagyunk.



Mitől egyedi a Factory?



Attól, hogy itt mindenki megvalósíthatja az álmait. Ez a hatalmas sportkomplexum is így jött létre, együtt, közösen a fiatalokkal. Ők elmondták az ötleteiket, vágyaikat, mi pedig megvalósítottuk azokat, ha az éppen egy graffiti vagy egy gördeszka-kiállítás volt, akkor azt. Ez ma is megy. Szeretnek itt lenni az emberek, mert itt mindenki találhat magának valamilyen izgalmas elfoglaltságot. Lehet görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni, BMX-ezni, MTB-zni, triálozni, parkourozni, falat mászni, hiszen nálunk van az ország második legnagyobb fedett mászóterme. Az épületben található skatepark, szivacsgödör, triálpálya és közösségi tér is. De helyet ad sportversenyeknek, nyári táboroknak, különböző rendezvényeknek, szabadidős és kulturális programoknak is. A Factory él! Látogatottsága évente meghaladja a 25 ezret, még külföldről is jönnek ide vendégek, az utóbbi három évben pedig egyre több család tölti itt a szabadidejét, nyaranta pedig 700 gyereket táboroztatunk.



Ezt a pezsgést és színes palettát sok pangó közösségi ház is megirigyelhetné.



Rátapintott a lényegre! Én azt szoktam mondani, hogy Miskolc ifjúsági házaiban turkáló, fizetett salsa és fizetett sakkszakosztály van. A Factoryban pedig ifjúsági és társasági élet van! Itt foglalkozunk a gyerekekkel, tanítjuk, neveljük őket. Az edzések, a versenyek, a közösségi rendezvények formálják értékrendszerüket, személyiségüket, ráadásul nálunk nagyon sok mindent ki is próbálhatnak.



Pedig önöknek sem jut rá több forrás, sőt!



Ezt mi szeretetből csináljuk. A gyerekeimmel együtt összesen 11-en dolgozunk az arénában, és mindannyian havi 100 ezer forint alatt keresünk. Pályázatokból tartjuk fenn magunkat és az épületet is. Most például a díjjal 1 millió forintot is kaptam, amit nem tudok hazavinni, mert a Factorynak van rá szüksége. Havi 1,8 millió forint a fenntartási költsége, és fejlesztenünk is kell.



Úgy tudom, hogy a 10 évvel ezelőtti vágyak között ez központi szerepet töltött be. Mi valósult meg azóta?



Az egyik vágyam pont a fejlesztés volt. Mindig is azt szerettem volna, hogy az aréna igényes és komplex közösségi térként funkcionáljon. Ezt a Factory fejlesztésére kiírt pályázat révén sikerült is megvalósítani úgy, hogy a meglévő térben kialakítottak egy 160 négyzetméteres közösségi teret pihenőkkel, öltözőkkel, mellékhelyiségekkel, és a tetőfelújítás is megvalósult, melynek köszönhetően a födém járható lett, vagyis bármit a tetejére lehet építeni. Szerencsére mindig akad olyan támogatás, melynek révén fejleszthetünk és beruházhatunk. Sikerült remek közösségi életet is kialakítanunk, ami a díj kapcsán, a nekem küldött levelekből is látszik. Többen írták azt, hogy sokat merítenek az aréna közösségi életéből, és nekem köszönhetik azt, hogy olyan emberek lettek, amilyenek. Sajnos gondok is akadnak, melyeket igyekszünk orvosolni.



Ne haragudjon, hogy ezt mondom, de amit önök nap mint nap véghez visznek, azt nem lehet másként csinálni, mint megszállottan.



Igaza van, amit mi csinálunk, azt normális ember nem csinálná. Az őrültségen kívül megszállottnak is kell lenni. Ezt csak imádattal lehet csinálni, így mindig születik valami jó dolog.



(A borítóképen: Egri Józsefné 17 éve vezeti a Factoryt)