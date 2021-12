– Nem is volt kérdés az ismétlés, elterveztem, hogy rendszeresítem a gyűjtést. Az idei évben nyár óta jönnek a felkérések, családok, iskolák, óvodák részéről is, akik szeretnék, hogy a mikulás segédjeként eljuttassam az ajándékaikat a csemetékhez. Ha minden jól megy a tavalyi összeget és tárgyi adomány mennyiségét meg tudom duplázni, de akár még triplázni is, hiszen szinte minden nap vannak újabb és újabb felajánlók, akik szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. Már a fővárosban, illetve megyénken belül több helyen is segítenek nekem lerakó pontok kialakításával, ahová bárki elviheti a rászorulóknak szánt adományt. Ezek mellett a közösségi oldalamon is elérhető vagyok ez ügyben – hívta fel a figyelmet.