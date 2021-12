– Egészségügyi okok alapján választjuk ki, hogy melyik anyakutya következik soron az ellésben. Viszonylag pontosan tudjuk előre, hogy ez mikorra várható. Előtte már szoktunk hőmérőzni. Mindig ott vagyok a picik érkezésekor, és segítek, hogyha szükséges annak a családnak, amely az anyakutyát tartja – mondta Komondi Piroska, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola szakmai vezetője. – A mostani alkalom teljesen problémamentes volt, éppen, amikor beléptem, akkor potytyant a kezembe az első fekete kanocska. Gyorsan, két és fél órán belül mindegyik kiskutya megszületett. Zina most pihen és gondozza a kölykeit, akik rohamosan fejlődnek. Egészségesek, esznek, alszanak és rengeteget beszélgetnek. Naponta megmérjük a súlyukat, és amíg kölyöknevelőkhöz nem kerülnek, addig hetente meglátogatom őket. Odafigyelünk rá, hogy a kisebbek is esélyt kapjanak a szopásnál és be tudják hozni a lemaradásukat. Négy-hat hetes korukban már valamenynyire látszik a természetük, hogy melyik mocorgósabb és melyik határozottabb, ezért erre az időszakra tervezzük a névadást. A követőink javaslatai közül választjuk ki a kiskutyákra leginkább illő neveket, és azokból húzunk.