A zene, és legfőképpen mindenféle zene. Több évig zongoráztam, kamarazenekarban is játszottam, 5 évig doboltam, amit sajnos abbahagytam, és ez most nagyon-nagyon hiányzik az életemből, de szerencsére a zene és a rádiózás nagyon jól párosítható, így aztán egész nap azzal foglalatoskodhatom, amit szeretek, de a ritmusszekciót mindenképpen szeretném visszahozni a mindennapjaimba. Az utóbbi években viszont egyre fontosabbnak tartom azt, hogy az aktuális zenei élet világán kívül tisztában legyek az elődök munkájával és életével is. Ezért szinte falom a nagy öregek életrajzait, és ha netán a műsorba kerülő zenekarról vagy előadóról megjelent már valamilyen kiadvány, akkor azokat is elolvasom, mert hajt a vágy, hogy mélyebben és pontosabban is megismerhessem őket.