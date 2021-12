Már ezekből a gyakorlatokból is kiderült, hogy óriási haszna lehet a rendőr mellett dolgozó szolgálati kutyának, de ezután következett Csúzli, a kábítószer-kereső kutya, aki pillanatok alatt kiszagolta a furgon hátsó lökhárítója alá, majd a táskába rejtett drogot. Csúzli később társával, Koscsó András törzszászlóssal csak a boon.hu részére bemutatott egy lakásban végrehajtott kábítószerkereső gyakorlatot is, az erről készült " target="_blank" rel="noopener noreferrer">videófelvételt Önök is megnézhetik!