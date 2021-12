– A megújuló energia, illetve a programozás volt a témánk – mondta Tállai Andrásné, a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum igazgatóhelyettese, majd hozzátette: – Diákjainkat családoknál helyezték el, így betekintést nyertek az ott élő famíliák hétköznapjaiba. Kinti eseményeink között portói városnézés és hajókirándulás is szerepelt, egy napot pedig angol nyelvű előadások hallgatásával a Minho Egyetemen töltöttünk. A minket fogadó iskolában fizikai kísérleteket mutattunk be, drónt reptettünk, programoztunk, és robotikával kapcsolatos ismereteinkről is számot adtunk. Tanulóink ügyesen prezentáltak, és minden bizonnyal örökre szóló benyomásokkal gazdagodtak.