– A szóban forgó faj életéhez érintetlen erdőségekre lenne szükség, amit hazánkban nehéz biztosítani, mert a turisták mindenhol megjelennek. Az is gondot jelent, hogy a vadmacskák az erdőbe szökött kóbor házi macskákkal is keverednek. A hibridek ránézésre nem különböztethetők meg a kedvencektől, ezért előfordul, hogy hazaviszik őket, annak ellenére, hogy védettnek minősülnek. Ők valamivel bátrabbak, mint tisztán vad társaik, de amikor házhoz kerülnek, gyakran ugyanolyan vadócok. Ezt a problémát is csak távolságtartással lehetne kiküszöbölni – jelentette ki az egyetemi oktató.