Szécsi Pál énekes, előadóművész, dalszövegíró és zeneszerző 1944-ben látta meg a napvilágot. A híres 1967-es Táncdalfesztiválon második helyezést ért el a Csak egy tánc volt című dallal. Hányattatott gyermekkor után hatalmas sikerek következtek. Mindkettőt nagyon nehéz feldolgozni lelkileg, neki nem is sikerült, ami korai halálához vezetett.

Szécsi Pál

Fotó: MW

Mindössze harmincéves volt, mikor egy óvatlan pillanatban nem tudták megakadályozni barátai, hogy önnön kezével vessen véget életének.

Négy énekes összeállt, hogy munkásságát felelevenítse egy koncerten, egyikük Pál Dénes miskolci előadóművész, akinek hangját a sajtó Szécsi Páléhoz hasonlította, ráadásul ugyanazon a napon, március 19-én születtek mindketten.

Már gyerekként hallgatta

Nagyon megtisztelő, hogy a reinkarnációjának tartanak, hiszen könnyen tudok azonosulni ezekkel, és jól érzem magam, mikor Szécsi Pál dalait éneklem. Úgy érzem azonban, sok különbség van közöttünk

– mondta el Pál Dénes, aki nagyszüleinél ismerte meg a híres előadót.

– Gyerekkoromban nagyapám kazettagyűjteményéből hallgattuk a dalait, de nemcsak tőle, hanem Vámosi Jánostól, Cserháti Zsuzsától és Máté Pétertől is. Évről évre egyre jobban megkedveltem ezeket a dallamokat, később énekelni is kezdtem, amik által egyre jobban kezdtem megismerni az életét és megérteni őt magát is. Elég összetett személyisége volt. Összességében azt tudom elmondani róla, hogy egy felhőtlenül szórakoztató és kiváló énekes, aki az önmagában lévő nagyon nagy harcokat, vívódásokat nem mutatta ki a közönség felé. Még ma is élő pályatársaitól tudom, hogy görcsösen ragaszkodott a közönség figyelméhez, fontos volt neki a folytonos pozitív megerősítés" – mondta Pál Dénes.

A koncert március 10-én, vasárnap lesz a Budapest Arénában.