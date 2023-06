A miskolci rock banda Budapesten a Rumini kalandszobában forgatta This Is Our Life, magyarul Ez az életünk című legújabb videoklipjét. A klip egy csapat gyerek küzdelmének történetét dolgozza fel a gonosz varázslók ellen, akiket az együttes jelmezbe öltözött tagjai alakítanak. A dallamos rockmuzsikát tartalmazó album borítója is elkészült már, a megszokott vagány, grafikus stílusban – tudtuk meg a Paddy And The Rats közösségi oldaláról.