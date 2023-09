Schobert Larára ismét rátalált a közelmúltban a szerelem, ezt a szülei nyomdokaiba lépő és fitneszedzőnek tanuló lány maga árulta el. Sajtóinformáció szerint már a családi nyaralást is az új párja miatt hagyta ki.

Közben kiderült, hogy egy Larától tíz évvel idősebb, 29 éves labdarúgóról van szó, aki a Kolorcity Kazincbarcika SC csapatában rúgja a bőrt. Augusztus elején a Blikknek már arról beszélt Lara, hogy félig-meddig össze is költöztek és hatalmas a szerelem, egyre többször látták Kazincbarcikán, ahol a stadionban környékén is feltűnt. Aztán augusztus közepén már mérkőzésen is ott szorított párjának, sőt!

Az Instagramon megjelent fotó

Forrás: Origó

Félig-meddig lerántva a leplet egy 24 óráig látható Instagram sztoriban egy fotót is megosztott, amelyen éppen csókot váltanak a pálya szélén. A fekete-fehér, nem túl jó fényviszonyú képen, amelyet az Origó mentett le szemfülesen, nem teljesen ismerhető fel a fiatalember, persze beindult a találgatás.

Portálunk már a fotó és az adatok alapján is úgy sejtette, de időközben csapat közeli információból is úgy értesültünk, hogy Szekszárdi Tamásról van szó! Az öccsével együtt a Barcika hátvédsorát erősítő Tamás Pakson kezdte a pályafutását, de megfordult Siófokon, Vácon és Nyíregyházán is, illetve tavaly Szolnokról igazolt Kazincbarcikára.

Szekszárdi Tamás

Forrás: Kolorcity Kazincbarcika SC

Hivatalosan még sehol nem jelentek együtt és erősítették meg a szerelmüket, de vélhetően ez sem várat már magára sokáig.