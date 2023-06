Párja mellett ő is mindent elolvas, hogy felkészülten várja a pici érkezését - mondta. Egy genetikai vizsgálatot is elvégeztettek, hogy meggyőződjenek a baba egészséges fejődéséről és már a kicsi nemét is megtudták, de egyenlőre az énekes még megtartja titkukat. Majd a gendiagnosztika oldalán egy interjú is készült a fiatal párral a várandósságuk 12. heti vizsgálata után. A testvér tervezéséről így vélekedett az énekes:

Mindig is úgy terveztük, hogy Panni nem egyke lesz. Heninek és nekem is van testvérem, így mindketten azt szerettük volna, hogy a kislányunk is így nőjön fel. Hogy legyen a családban valaki, akivel máshogyan van nagyon mély kapcsolata, mint a szüleivel. És persze ő is nagyon-nagyon szeretett volna tesót

– mondta. Majd párja hozzátette, hogy a Covid nehézségeit követően télen határozták el a kicsi érkezését és hamar be is kopogott hozzájuk a gólya.

A kicsi nemét is tudták az első perctől, nem szerettek volna a szülésnél szembesülni ezzel. Majd a kislányuknak is elmondták a tesó érkezését. Majd meséltek arról is, hogy miért vágtak bele a genetikai vizsgálatba. Aztán Heni elmesélte, hogy Pannit a Dél-Pesti kórházban hozta a világra, de ősszel valószínű a Flór Ferenc Kórházat választják majd.