Találtunk egy embert, aki minden helyzetből gólt lőtt. Imre Bence az utolsó hat vagy hét támadásból ötöt góllal fejezett be, és ez parádés volt. A csapat is rájött arra, hogy oda ki kell húzni szélre a labdát, és ő mindent be fog lőni, és ez sikerült. Még rengeteg potenciál van ebben a csapatban, és azért kell tovább dolgozni, hogy ez ki is jöjjön Párizsban. Ez a csapat a négy közé tud kerülni az olimpián, meggyőződésem