Alig ért véget az Európa-bajnokság a bronzmérkőzésen alulmaradó magyar férfi vízilabda-válogatott számára, a szoros versenynaptár miatt már a két hét múlva rajtoló vb-re kell készülniük Varga Zsolt szövetségi kapitány játékosainak. A több meggyőző teljesítményt látva a keret kijelölése minden korábbinál nehezebb feladatnak ígérkezik. Az olaszok elleni 12-7-re elvesztett bronzmérkőzés nem volt éppenséggel kellemes élmény a betegség sújtotta magyar férfi vízilabda-válogatottnak, de az egész Európa-bajnokságot nézve pozitív az összkép – olvasható az Origo oldalán. A vb előtt viszont egyre égetőbb a kérdés, hogy a világbajnok csapat tagjai közül ki maradjon ki, és melyik fiatal játékos kapjon nagyobb szerepet.

A versenynaptár megbonyolította a dolgokat

Az Európa-bajnokságot közvetlenül a világbajnokság előtt rendezték meg, mivel Európai Úszószövetség (LEN) lépéskényszerbe került Izrael visszalépése miatt. Nemcsak új helyszínt, új időpontot is kellett találni. A januári Eb mellett az szólt, hogy így nem kell kétszer megszakítani a bajnoki idényt, kétszer összerántani a nemzeti csapatok kereteit, mindenki menetből készül a vb-re – írta meg a Magyar Nemzet. Ami a magyar csapatot illeti, a szövetségi kapitány Varga Zsolt a kontinensviadalra több kulcsembernek pihenőt engedélyezett, a friss világbajnokok közül kilencen nem játszottak az Eb-n: Lévai Márton, Vogel Soma, Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Vámos Márton, Zalánki Gergő, Német Toni, Varga Dénes és Jansik Szilárd. Az összes vb- aranyérmesnek nem valószínű, hogy bérelt helye lesz a dohai vb-keretben, mivel az Európa-bajnokságon több fiatal játékos is nívós teljesítményt nyújtott annak ellenére is, hogy nem sikerült éremmel zárnia a magyar csapatnak a kontinensviadalt.

Párizsba csak tizenhárman utazhatnak

A játékosként olimpiai bajnok Varga Zsolt a bronzmeccs után megjegyezte: ezúttal akkor sem biztos, hogy sikerült volna legyőzni az olaszokat, ha nem sújtja betegséghullám a csapatát, de abban biztos, hogy más lett volna a találkozó képe. – Ebben a mezőnyben négy közé jutni nagy dolog – zárta összegzését az 51 éves tréner, akinek nem lesz egyszerű kijelölnie a dohai világbajnokságra utazó keretet.

Lévai Márton, Vogel Soma, Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Nagy Ádám, Zalánki Gergő, Fekete Gergő, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Vigvári Vendel, Molnár Erik, Vigvári Vince. Ez a tizenöt játékos szerezte meg a világbajnokságok történetének negyedik magyar aranyérmét 2023 nyarán a fukuokai vb-n – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Az olimpiai és világbajnok klasszis és az OSC vezetőedzője Varga Dániel az Olaszország ellen elvesztett bronzmeccs után úgy fogalmazott, hogy Vigvári Vince, Tátrai Dávid, Nagy Ádám és Fekete Gergő kiemelkedően teljesített az Európa-bajnokságon. A Varga Dániel által kiemelt fiatalok közül csak Tátrai Dávid nem volt ott Fukuokában.

Ha Varga Zsolt nem akar kísérletezni a vb-n, akkor Vogel Soma, Zalánki Gergő, Vámos Márton, Manhercz Krisztián, Varga Dénes, Német Toni, Hárai Balázs, Angyal Dávid, Nagy Ádám és Fekete Gergő kihagyhatatlannak tűnik. A világbajnoki kerethirdetés persze csupán egy előszűrő mindenkinek. Az olimpia még keményebb dió lesz. Párizsba ugyanis csak tizenhárman utazhatnak, s minden meccsre csak tizenkét játékost lehet benevezni.