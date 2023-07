„A „Road to Budapest” ranglista jelenlegi állása alapján kijelenthető, hogy további 10-14 versenyző jó esélyekkel nevezhető lesz az augusztus másodikán megjelenő frissített ranglista alapján is, nevesíteni azért nem érdemes, mert előfordulhatnak akár nagyobb mozgások is a rangsorban az úgynevezett „last chance” versenyek után – fogalmazott Scheidler Géza. – A következő fontos dátum augusztus 5-e, amikorra kiderül, hogy a nemzeti szövetségek kinek az indulási szándékát vagy lehetőségét törölték a listáról. Ezért a frissített lista alapján csak szombaton lehet kijelenteni, hogy kik kerültek előrébb a rangsorban, és ezzel véglegesen lezárul a „Road to Budapest” küldetése.”