„Pont egy éve volt utoljára, hogy reagáltam lejárató cikkre a Dunai Vasmű kapcsán, akkor is a Népszavára. Akkor azt mondtam, hogy sokan érdekeltek a kudarcban! Ezt ma is fenntartom, és látszik, hogy egyes sajtóorgánumok is asszisztálnak összevágott ferdítésekkel, lejárató anyagok kritika nélküli átvételével a vasmű és tulajdonosa kapcsán” – mondta a Világgazdaságnak Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkár.

Az államtitkár arra a pénteken megjelent sajtóhírre reagált, amely szerint acél helyett tartozást termel a Dunaferr. A Népszava állítása szerint egy szlovák beszállító tavaly november közepén 136 ezer euróról szóló fizetési felszólítást küldött a cégnek 1800 tonnányi kifizetetlen acélgyártási salak miatt. Mivel a decemberi ismételt felszólítás után sem történt meg, a kényszerhitelező beszállító időközben felszámolási eljárást kezdeményezett a Duna Furnace Kft.-vel szemben.

Senki más nem segített

Az államtitkár megismételte korábbi állítását, amit egy éve is mondott, azaz ha nincs a Liberty, akkor ma nem lenne vasmű. 2022 decemberében ugyanis az életmentő szénszállítmányokat a Liberty hozta saját kockázatára, tette azt annak ellenére, hogy az első és legfontosabb szállítmányt valakik külföldön gátolták a háttérben azért, hogy ne érkezzen meg időben.

Senki más nem segített, többek között a polgármester által favorizált cég sem, pedig tudták, hogy szükség van szénre, hiszen jóban voltak az előző cégvezetéssel. Információk szerint a helyszínen is két hetet töltött képviselőjük a megelőző hónapban

– emlékezett vissza Fábián Gergely a 2022. decemberi eseményekre, amikor gyakorlatilag pár órán múlt, hogy szén hiányában egy rendezetlen leállás jelentse a Dunaferr végét. Ugyanakkor elismerte, hogy nehéz helyzetben van a teljes európai acélpiac a brüsszeli politika (nemcsak a szankciók) miatt, így nem csoda, hogy az acélipar volt a legaktívabb az antwerpeni megállapodás esetén, ahol új ipari megállapodást, támogató stratégiát követel az ipar Brüsszeltől.

Hangsúlyozta azt is, hogy a tényeket nézve, amikor az acél ára normalizálódott, akkor rendes termelés folyt, míg amikor mélybe zuhant, akkor szünetelt a termelés Dunaújvárosban. Mint mondta, természetesen senki nem boldog a helyzettől, de ez a piaci realitás.