A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bajor miniszterelnök-helyettessel, gazdasági miniszterrel folytatott egyeztetése után, hogy először is gratulált Hubert Aiwangernek a legutóbbi választási eredményükhöz, miután a pártját és személy szerint őt is számos támadás érte.

A mai találkozóból a legfontosabb következtetés, amit levonhatunk, hogy Magyarország és Bajorország gazdasági együttműködésének nem csak tiszteletreméltó múltja és jelene van, hanem nagyon fényes jövő előtt is áll, hiszen (.) ez a vállalatokra, a gazdaság szereplőire alapul

– mondta.

És a vállalatok, a gazdaság szereplői nem veszítették el a józan eszüket, két lábbal állnak a földön, racionális döntéseket hoznak, nem engedik magukat befolyásolni azon ideológiai, politikai támadások által, amelyek egyfajta érzelmi zsarolásként arra próbálják rávenni a németországi vagy éppen a bajor vállalatokat, hogy a józan ésszel ellentétben fogják vissza magyarországi működésüket vagy beruházásaikat

– folytatta.

Leszögezte:

a bajor cégek folyamatosan növekvő mértékben hajtanak végre beruházásokat hazánkban, újabb és újabb munkahelyeket teremtve, továbbá a legmodernebb technológiákat behozva, és a döntő többségük kifejezetten elégedett a magyar beruházási környezettel.

Bajorország hazánk egyik legfontosabb gazdasági partnere, ugyanis a németországi tartományok közül a legnagyobb kereskedelmi forgalmat vele bonyolítja le Magyarország, illetve innen érkezik a harmadik legtöbb beruházás is – tájékoztatott.

Szijjártó Péter tárgyal emellett Milan Nedeljkoviccsal, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagjával is, és ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a vállalat magyarországi beruházása jelentősen hozzá fog tenni a gazdaság teljesítményéhez.

Üdvözölte, hogy a BMW épp a debreceni üzembe hozza a legelső, teljesen elektromos platformra épülő autója gyártását. Valamint tudatta, hogy a gyár építése jól halad, már zajlik a munkavállalók toborzása.

A BMW letelepedésével Debrecen, Kelet-Magyarország az európai autóipar egyik új központja lett, és a bajor vállalatoknak is nagymértékben köszönhető, hogy Kína és Németország mellett Magyarország a harmadik olyan ország a világon, ahol mindhárom nagy német autógyártó vállalatnak, köztük a két bajornak külön gyára van

– mutatott rá.