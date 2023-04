A hátunk mögött hagyott telet Európa az extrém enyheség miatt energiaellátás szempontjából megúszta. A Nemzetközi Energiaügynökség figyelmeztetése azonban egyértelmű: az újrainduló kínai gazdaság radikálisan megnövekedő energiaigénye és az európai energiainfrastruktúra fejlesztésének rendkívül lassú üteme miatt az igazi nehézséget a soron következő tél fogja jelenteni - írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hozzátette: Magyarország energiaellátásának biztonságához a gázszállítások, a kőolajszállítások és a nukleáris fűtőanyag-szállítások zavartalanságára van szükség. Ezen három feltétel teljesüléséhez pedig a magyar-orosz energetikai együttműködés zavartalansága szükséges. Ez nem politikai ízlés, hanem fizika kérdése.

Szijjártó Péter közölte, Alexander Novak miniszterelnök-helyettessel súlyos kérdések szerepelnek ma napirenden: a hazánk földgázellátását biztosító Török Áramlat vezeték fizikai és műszaki biztonsága, a kőolajellátásunkat biztosító Barátság vezetéken történő tranzitszállítások fenntartása, valamint a nukleáris ipart fenyegető szankciók kivédése.

A külügyminiszter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is tárgyal Moszkvában. Legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter arról írt, hogy már Brüsszelben is belátták, hogy nincs energiabiztonság és nincs európai zöld átállás nukleáris energia nélkül. Hozzátette: mi Magyarországon jól tudjuk azt is, hogy a megfizethető és biztonságos energiához nélkülözhetetlen az atomerőmű. Nyomnunk kell, hogy Paks2 a mindenfajta nehézségek ellenére is minél előbb megépüljön, mert minél előbb megépülnek az új blokkok, annál előbb leszünk védettek a nemzetközi energiapiac teljesen eszement ármozgásaitól.