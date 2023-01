Tavaly novemberben az átlagos bruttó bér 563.600 forintot tett ki, azaz egy év alatt 16,8 százalékkal növekedett, miközben a kedvezményekkel számított nettó bér 17,6 százalékkal nőtt, így elérte a 387.800 forintot

- hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

2022 első 11 hónapját tekintve a bruttó bérek 17,5 százalékkal nőttek, amely azt is eredményezi, hogy tavaly november végéig a reálkeresetek összességében - a szankciós inflációs helyzetben is - 3,4 százalékkal emelkedtek, így a bérek továbbra is megőrizték a vásárlóerejüket.

A keresetek növekedése idén, azaz 2023-ban is tovább folytatódhat, hiszen a megállapodásoknak köszönhetően a minimálbér 16 százalékkal, a garantált bérminimum 14 százalékkal emelkedett. A Kormány ugyanakkor nemcsak a bérek növekedését segíti, hanem a rezsicsökkentés átlagfogyasztás mértékéig történő megvédésével havi 181 ezer forintot hagy a családok zsebében, valamint kamatstoppal és élelmiszerárstoppal küzd a káros, magyarok által elutasított szankciók negatív hatásaival szemben. Annak érdekében pedig, hogy a bért adó vállalkozások, a magyar gazdaság megőrizze stabilitását és versenyképességét, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogrammal már mintegy 3.000 milliárd forintnyi, azaz a GDP 4 százalékának megfelelő finanszírozási forrást biztosít számukra - ismerteti a minisztérium közleménye.