Habár nagy a bizonytalanság a kilátásokat illetően, és a növekedés is szinte biztos, hogy lassulni fog az előttünk álló hónapokban, folyatódhat a magyar gazdaság évek óta tartó felzárkózása – állítja Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője, miután az eddig rendelkezésre álló adatok alapján bőven meghaladta a 2 százalékpontot hazánk növekedési többlete, amellyel reális esély van arra, hogy Portugália megelőzését követően, idén egy újabb lépést tegyünk a legfejlettebb tagországok felé.

Bár Magyarország helyezése várhatóan nem változik a GDP-rangsorban, a szakember úgy kalkulált, hogy vásárlóerő-paritáson számítva a bruttó hazai termékünk az uniós átlag 78 százalékára emelkedhet 2022-ben az előző évben mért 76 százalékról.

Így lehet lokális kivétel Magyarország

Először a magyar miniszterelnök Tusnádfürdőn beszélt arról, hogy Magyarországnak lokális kivételnek kell lennie egy globális recesszióban, ám a kormányfő akkor nem pontosította, hogy ez alatt mit is ért valójában,

viszont ezt megtette helyette Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki szerint a magyar gazdaság akkor tud lokális kivétel lenni, ha megmarad a 2 százalékpontos növekedési előny.

Ez pedig az idei első fél évben sem tűnt el: a magyar kibocsátás 7,3 százalékkal bővült, miközben az unió növekedési átlaga 5 százalék alatt maradt, tehát jócskán megvolt a többlet, amely a visegrádi országokhoz képest is számottevő volt: Szlovákiában ez idő alatt a GDP 2,4 százalékkal, Csehországban pedig 4,2 százalékkal bővült (a lengyel nagyságrendileg a magyarral azonos volt). Ráadásul Suppan Gergely szerint a régiós országokban már az év elején jelentkeztek a magas infláció okozta problémák, szemben Magyarországgal, ahol a statisztikai hivatal reálbér-növekedést mért. Szerinte ez is magyarázza a kedvező magyar adatokat, ahogy a külföldi működő tőke beáramlása is érdemi támaszt adott eddig a növekedésnek.

Ide juthat el a magyar gazdaság, ha folytatódik a konvergencia.

