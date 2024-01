Azonban Marics Peti is gondoskodott arról, hogy emlékezetes legyen az este. Több sztárvendég is tiszteletét tette az Arénában, többek között Radics Gigi is, akivel legújabb dalukat adta elő Marics, de felbukkant Stana Alexandra is, akivel egy külön produkcióval varázsolták el a közönséget.

Stana Alexandra

Forrás: Instagram

A Dancing with the Stars egykori táncospárja szenvedélyes latin táncot adott elő, csak úgy izzott köztük a levegő.