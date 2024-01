A Bors információi szerint egymásba szeretett Fucsovics Marci és Molnár Nini.

Már tavaly novemberben gyanús volt, hogy a sportoló és a bulvárból ismert divattervező együtt utaztak a Maldív-szigetekre. Ma már nem is titkolóznak. Az új esztendő beköszöntével egy videót rakott ki a divattervező az oldalára, melyben egy-két képkocka erejéig Fucsovics Márton is látható. Ha pedig ez még nem lenne elég, a teniszező még egy szívecskét is biggyesztett Nini posztja alá, ezzel véget vetve a találgatásoknak.

Az viszont már több mint egyértelmű, hogy a divattervező a napokban repülőre ült, hogy láthassa szerelmét az Australian Open tenisztornán, erről pedig egy posztot is megosztott a közösségi oldalán.