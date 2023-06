Köllő Babett soha nem unatkozik, hiszen – elmondása szerint – vagy stúdióban vagy színházban dolgozik, ha pedig éppen otthon van, akkor is a konyhában lehet megtalálni főzés közben.

Éppen ezért férjével - aki szintén elfoglalt - már nagyon várják a nyarat, hogy végre pihenhessenek egy kicsit, aminek pedig különösen örülnek, hogy végre elkészültek az utolsó simítások is az álomotthonukban, ami főleg a kertet érintette. Köllő Babett a hétfő reggeli Mokkában mutatta meg pazar otthonát az építkezés után. A Sztárban Sztár leszek! mestere elmesélte, hogy számára az augusztus mindig a családé, ilyenkor nem vállal munkát és férje is otthon van.

A nyaralást is most kezdték le szervezni, valójában azonban legszívesebben el sem hagynák a kétezer négyzetméteres birtokukat, amely egy gyönyörű kert, gyümölcsös, hatalmas medence, nyári konyha és szaunaház is tartozik.