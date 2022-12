Di Maria 2014 nyarán 75 millió euróért igazolt a Real Madridtól a Manchester United csapatához, azonban csak egy évet töltött a szigetországban, mert nem érezte jól magát Angliában és Louis Van Gaallal sem jött ki, aki akkor a United edzője volt.

Teljesen figyelmen kívül hagytam, hogy a hetes mezszámmal játszottam a hátamon, pedig az elején sokat beszélgettek velem erről, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. A problémám Manchesterben az edző volt. Van Gaal volt a legrosszabb edzőm a karrieremben. Lőhettem gólokat, vagy adhattam gólpasszokat, másnap azt hajtogatta, miket rontottam el. Nem tetszett neki, hogy a játékosok fontosabbak nála" – mondta egy korábbi interjúban Di Maria, aki egy szezont követően a Paris Saint-Germain csapatához került, ott pedig hét év alatt a klub történetének legtöbb gólpasszt adó játékosa lett.

„Egyik napról a másikra kötözködött velem. Volt olyan meccsünk, ahol 3-0-ra nyertünk, lőttem egy gólt és kiosztottam egy gólpasszt, mire másnap jött Van Gaal, és elkezdte mutogatni a videót a rossz passzaimről. Ő pályafutásom legrosszabb edzője. Szeretném örökre elfelejteni ezt a korszakot" - tette hozzá az argentin támadó.

Az előzmények ismeretében nem csoda, hogy a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Van Gaalt megkérdezték, mit gondol Di Maria nyilatkozatáról.

„A legrosszabb edzőnek nevezett, akivel dolga volt? Azon kevesek köz tartozik, akik ezt gondolják rólam. Igazán sajnálom, és szomorú dolognak tartom, hogy ezt mondta. Memphis Depaynak is el kellett viselnie Manchesterben, de most már olyan viszonyban vagyunk, hogy szájon csókoljuk egymást. Persze nem kell szó szerint érteni, csak azt akartam érzékeltetni, hogy ilyen is lehet az edző-játékos viszony" – mondta Van Gaal, aki 2015 és 2016 között dolgozott együtt Depay-jal a Manchester Unitednál.