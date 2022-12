- Magyarországnak szurkolok elsősorban, és mindenek felett. Semleges szurkoló vagyok, mert nem jutottunk ki, így nem lehet felhőtlenül szurkolni, ráadásul a jegyhez is nehezebb hozzájutni, ha nincs kint a csapatod. A másik oldalon pedig az a pozitív, hogy élvezni tudom a mérkőzéseket, nem kerülget a szívbaj! –nyilatkozta szerkesztőségünknek.

Kiss Róbert Richard szerint nagyon sokat változott a foci ahhoz képest, ami 20 évvel ezelőtt volt. - Most sokkal többet futnak például a játékosok, szervezettebb, keményebb, atletikusabb lett a foci. Míg régen, ha kicsit is húzták a mezedet, akkor azt súlyosan megtorolták a játékvezetők, ma már ez természetes. Tépik, űzik, hajtják egymást a védők és a támadók. Sokat változott a labdarúgás és ezt érdekes látni. Attól, hogy keményebb, atletikusabb lett, nagyon élvezhető és hitetlenül izgalmas. Ez az a sport, ahol a gyengék is tudnak nyerni az erősebbek ellen. Itt bármikor előfordulhat, hogy valaki fordít, egyenlít, ez széppé varázsolja a játékot.

Katari bombázó

- Nagyon érdekes, hogy szurkolók közül sokan beöltöznek, de nemcsak mezbe, hanem valamilyen jelképet választanak. Az amerikaiak közül például volt, aki Szabadság-szobornak öltözött, de láttam Marilyn Monroe-t is, ami Katarban azért elég szokatlan. Eleinte azt mondták sokan, hogy kevésbé jó a hangulat, mint a korábbi világbajnokságokon, én ehhez képest azt tapasztaltam, hogy hihetetlenül jól érzik magukat a szurkolók.