Majorszki Andrásnak az egész családja nagy focirajongó, úgyhogy óriási izgalommal várják a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit.

– Rendszeresen járunk a DVTK-meccsekre, a hatéves kisfiam pedig az MVSC focicsapatában focizik, és él-hal a futballért. Lelkesen gyűjti a focikártyákat is. A futballt kiváló sportnak tartom. Tartást ad, javítja az erőnlétet. Csak egy példa erre: a kisfiam egész szeptemberben és októberben nem volt beteg, mert a szabadban edzenek, majd különböző tornákon vesznek részt, ami sikerélményt ad a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy a foci nagyon hasznos és jó sportág, és csak buzdítani tudok mindenkit, hogy ha teheti, akkor futballozzon. Ennek a sportnak közösségépítő szerepe is van. Nemcsak a sportolók csapatszelleme szempontjából, hanem a szurkolók is összetartó közösséget alkotnak. Nő a lokális és nemzeti identitástudatunk is – sorolta a pedagógus.

Hozzátette: természetesen szomorú a családja, hogy a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, de bíznak abban, hogy eljön az az idő, amikor a magyar nemzeti válogatott is kikerül vagy az Eb-re vagy vb-re.

Eseélyesek

– Úgy gondolom, hogy az idei foci-vb-t Brazília, vagy Argentína fogja megnyerni, de Németországnak, Angliának, Portugáliának és Belgiumnak is van esélye, hogy egy jó helyezést érjen el a világbajnokságon. Persze nem vagyok szakember, de ezeknek az országoknak van a legtöbb esélyük – jegyezte meg még a vb kezdete előtt a pedagógus.