Washington államban hamarosan hatályba lép egy törvényjavaslat, amely minden állami törvényből törli a marihuána szót, miután a progresszív törvényhozók rasszistának minősítették a kifejezést. Helyette a kannabisz alakot fogják használni – olvasható a V4NA cikkében.

Jay Inslee kormányzó március 11-én írta alá a törvényt, ami júniusban lép hatályba. Támogatói szerint a marihuána szó hosszú rasszista múltra tekint vissza, ezért használata rasszista a fekete és barna bőrűekkel szemben.

Maga a marihuána kifejezés pejoratív és rasszista

– mondta Washington állam képviselője, a törvényjavaslatot támogató demokrata Melanie Morgan.

Melanie Morgan elmondta, hogy ahogy a szabadidős marihuána fogyasztás egyre népszerűbbé vált. Egyre többen negatívan társították a mexikói bevándorlókhoz a kifejezést, ami részben az 1937-es törvénynek is köszönhető, ami betiltotta a kannabisz árusítását. Az akkori törvény egyik előterjesztője úgy fogalmazott a marihuána kapcsán:

A marihuána a legerőszakosabb kábítószer az emberiség történetében. És a legtöbb marihuánafogyasztó néger, spanyol, karibi és előadóművész. Sátáni zenéjük, jazzük és swingjük marihuánahasználat eredménye.

Joy Hollingsworth Cannabis Company tulajdonosa akinek a családi vállalkozásához fűfarm is tartozik, azt mondta, hogy az iparágban dolgozó színes bőrű emberek számára a marihuána szó teherrel jár.

A közösségünkben már régóta beszéltek arról, hogy ez a szó démonizálja a növényt. Sok emberünk van, különösen a fekete közösségben, akik évekig börtönben ültek a kannabisz miatt

– mondta Hollingsworth, hozzátéve, hogy nagyon fájdalmas az emberek számára, ha meghallják ezt a szót.

Washington államban most ezért az összes törvény szövegét módosítják, amelyben eddig a marihuána kifejezés szerepelt. Arról nem tudni, hogy eddig hányan társították gondolatban a marihuána kifejezést a rasszizmussal.

Nem ez az első meglepő törvényjavaslat

Az Egyesült Államokban nem ez az egyetlen meglepőnek tűnő törvényjavaslat, ami a rasszizmusellenes fellépésből ered, de visszásnak tűnik.

Az Egyesült Államok képviselőháza márciusban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely megtiltaná az afroamerikaiak hajviseletével kapcsolatos diszkriminációt.

Az intézkedést, 235-189 arányban fogadták el a jelenlévő képviselők. A törvényjavaslatot Bonnie Watson Coleman demokrata afroamerikai képviselő terjesztette elő. A jogszabály szerint az afrikai származású embereket rendszeresen megfosztják az oktatási és foglalkoztatási lehetőségektől azért, mert természetesen vagy tradicionálisan viselik a hajukat, különböző fonatokkal, bantu csomókkal vagy afrofonással.

Azért állunk ma itt, azokért az emberekért, akiket diszkriminálnak gyerekként az iskolában, felnőttként, miközben munkát próbálnak szerezni, egyénként mikor lakáshoz akarnak jutni vagy részt akarnak venni a szövetségi kormány által finanszírozott programokon

– mondta Watson Coleman a képviselőházban a szavazás előtt elmondott beszédében.

A képviselő továbbá utalt Andrew Johnsonra, egy raszta hajú fekete középiskolai birkózóra aki New Jerseyben élt, és 2018-ban azt mondták neki, hogy ha nem vágatja le a haját akkor nem vehet részt egy versenyen sem. A képviselő szerint ez megalázó, pedig nyilvánvalóan erre biztonsági kérdések miatt lett volna szükség.

Érdekesség, hogy nemrég éppen a hajviselete miatt diszkriminált egy fehér nőt a Fridays for Future (FFF) nevű klímavédő aktivistacsoport, a németországi Hannoverben tervezett nagyszabású demonstráció során. Az eredeti tervek szerint a megmozduláson fellépett volna Ronja Maltzahn zenész is, az FFF azonban lemondta a fiatal művész koncertjét. A szervezet szerint ugyanis fehér bőrűként a fiatal nő nem viselhet raszta hajat, mert az a kulturális kisajátítás egy formája, hiszen a fehér embereknek nem kell szembenézniük a történelemmel vagy az elnyomás kollektív traumájával a kiváltságaik miatt. A szervezet azt is írta az indoklásban, hogy egy fehér bőrű és raszta hajú résztvevő megakadályozza a csoportot abban, hogy egy gyarmatellenes és rasszizmusellenes narratívát alkalmazzon ebben a globális sztrájkban.

Ronja Maltzahn az Instagram oldalán osztotta meg történetét, amely szerint kirekesztő indokkal tiltották ki a kirekesztés elleni tüntetésről. AZ FFF (hogy megmutassa a nyitottságát) hagyott egy kiskaput a fiatal zenésznek, aki csellón, gitáron, ukulelén és zongorán játszik. A szervezők azt írták a nőnek:

Ha úgy döntesz, hogy péntekig levágod a raszta hajat, természetesen szívesen látunk a demóban, és engednénk játszani.

Ronja Maltzahnt meglepte, és egy kicsit sokkolta is az FFF döntése. A bejegyzésében azt írta:

Alig vártuk, hogy zenénkkel példát mutassunk a béke és a diszkrimináció ellen. Kár, hogy külső sajátosságok miatt kirekesztettek minket. Nem akarunk senkit kulturális háttere miatt diszkriminálni, hanem inkább színpadot kívánunk adni a kulturális sokszínűségnek, értékelni és ünnepelni azt, kiállni a nemek közötti egyenlőség és a tolerancia mellett. Remélem, hogy a hallgatóink ezt a képet a zenénken keresztül kapják meg, és nem az ellenkezőjét.

Az FFF később bocsánatot kért a durva hangnemért. A raszta hajat azonban továbbra sem hajlandó megtűrni az eseményén.

