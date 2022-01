A menhelyvezető elmondta: minden reggel jégtöréssel kezdik a napot, mert befagynak a vizes edények. Ezért folyamatosan forralják és cserélik az állatok vizét. Emellett mindennap meleg ételt készítenek: táppal kevert főtt húst adnak az állatoknak.

A szakember minden állattartónak - különösen a kinti állatoknál - javasolja, hogy

figyeljenek oda az állatok vizére és mindennap adjanak nekik meleg ételt. Abai Erika azt mondta: sok helyen még mindig nincs kutyaház, sőt egy fedett hely sem, pedig különösen a hidegben nagyon fontos, hogy legyen egy hely, ahová be tudnak húzódni az állatok.

A telepen a kenneleket, kutyaházakat forgáccsal vagy szalmával bélelik ki, hogy védjék a kutyákat a hidegtől. A macskáknak is dobozokat bélelnek ki, kutyaházakat függönyöznek le, ahová az ebek be tudnak menni melegedni.

Kitért arra:

most is sok helyen dobnak ki kutyákat, vemheseket is. Aki ilyet lát, azonnal értesítse a helyi állatvédőket

- hangsúlyozta.

Abai Erika azt mondta: ilyenkor az önkéntesek nyújtják a legnagyobb segítséget. Télen még több az állat, és több a munka is. Ezért nagyon sokat jelent, ha valaki segít beszalmázni a házakat, cserélni a vizet, vagy elviszi sétálni, mozogni az állatokat a hidegben.

Borítókép: illusztráció