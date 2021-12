Az elmúlt évek során végzett lelkes, kitartó és önzetlen munkáért mondott köszönetet önkénteseinek az Ökumenikus Segélyszervezet december 5-én a budapesti Akvárium Klubban, az Önkéntesek Világnapján. Az elismeréseket Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató adta át a segélyszervezet olyan ismert önkénteseivel együtt, mint Katus Attila, Dombi Rudolf és Lékai-Kiss Ramóna.

A különleges esemény egy könyvbemutatónak is helyet adott. A rendezvényen a jelenlévő sztárok bevonásával, pódiumi beszélgetés keretében mutatták be az Ökumenikus Segélyszervezet 30 éves fennállásának alkalmából az És te mit kaptál? című könyvet. A Luther Kiadó gondozásában megjelent könyvben a szervezet sokszínű közösségének ismert tagjai vallanak arról, mit ad számukra és hogyan vált életük részévé a segítő munka.

A könyvben megszólal Berki Krisztián, Dombi Rudolf, Dombóvári István, Fabiny Tamás, Gyurta Dániel, Iszak Eszter, Katus Attila, Kovács Koko István, Lehel László, Lékai-Kiss Ramóna, Lévai Anikó, Nagy Ervin, Rátonyi Kriszta, Rost Andrea, Szabados Ágnes és Wolf Kati is.

Az ismert önkéntesek történetei mellett több rászoruló pedig azt meséli el, hogy milyen módon segítette őt kilábalni a krízishelyzetből a segélyszervezet.

Gáncs Kristóf a most megjelent könyvben szereplő történetek kapcsán kiemelte, hogy egy szón, egy élményen vagy egy történeten keresztül közelebb kerülhetünk a segítő szervezetbe kódolt titokhoz, amely kimondatlanul is mindig jelen van, amikor az egyik ember ismeretlenül, érdek nélkül segíti a másikat.

Miközben a segítők vallomásait és a segítettek sorsfordító történeteit olvassuk, nemcsak inspirációt kaphatunk, hanem reményt is, hogy a világot és benne az embert mégiscsak a jó mozgatja – fogalmazott.

A kommunikációs igazgató az önkéntesek világnapja kapcsán hangsúlyozta, hogy az önkéntes csapat olyan háttérbázis, amely nélkül kevesebbet tudna vállalni a segélyszervezet. Ezért nagyon hálás mindenkinek, aki ilyen módon csatlakozik a rászorulókat segítő munkához. Mint mondta, annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt az önkéntes munka lehetőségei szűkültek, 700 önkéntes több mint 2 ezer órányi munkával segítette a segélyszervezet munkáját idén.

A kiemelkedő önkéntesek külön elismerésben részesültek

Olyan önkéntes segítők részesültek elismerésben, akik az elmúlt években a járványhelyzet ellenére is kiemelkedően sok segítséget nyújtottak a szervezet munkájához. Több esetben kiemelték a rugalmasság és megbízhatóság mellett a kedvességet, a jó humort, illetve a közvetlen egyéniséget, amelyek a segítő tevékenység mellett is hozzájárulnak az önkéntes közösség építéséhez. Számos esetben pedig a talpraesettséget és a megbízhatóságot domborították ki.

Az esemény házigazdájaként a díjak átadásában is résztvevő Lékai-Kiss Ramóna díjátadóból díjazottá is vált. Gáncs Kristóf hozzá fordulva mondott köszönetet az elmúlt években mutatott, számos formában testet öltő segítő elköteleződéséért.

A népszerű műsorvezető 2015 óta végez elkötelezett önkéntes tevékenységét a szervezetnél. Vannak kampányok, melyeknek az arca, másoknak hangja, amíg számos segélyakcióban két kezével segít.

Bárki egyszerűen hozzájárulhat a segítségnyújtáshoz

Magyarország egyik legnagyobb áruházlánca idén is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtő kampányához. Ennek keretében elindult az áruházlánc online gyűjtése. Mikulástól karácsonyig az internetes rendelések alkalmával is lehet adományozni. Az online rendelést leadók 250, 500 és 1000 forint értékű kuponokat is vásárolhatnak a Tesco Otthonról weboldalán.

Ahogy a szeretet.éhség. gyűjtés jelmondata, az Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek! is hangsúlyozza, ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól.

Az adományok segítségével segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható támogatást élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, illetve átmeneti otthonaikban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez.