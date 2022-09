Az Xperia 5 IV az első készülék az Xperia 5 sorozatban, amely valós idejű Eye autofókusszal (AF) és valós idejű tárgykövető funkcióval rendelkezik valamennyi objektíven a tökéletes portrék készítése érdekében, 12 MP-es előlapi kamerával, amellyel sötét helyszíneken is nagyszerű, kiváló minőségű szelfik és videók készíthetők, valamint a Bravia Core for Xperia vezeték nélküli töltési és akkumulátor megosztási funkcióval.

A zászlóshajónak számító Xperia 1 IV okostelefonban és az Alpha sorozatba tartozó fényképezőgépekben található technológiákat – többek között a szemkövető AF és a tárgykövető funkciókat – az Xperia 5 IV kompakt kialakításban tartalmazza.

A 120 képkocka/másodperc olvasási sebességű képérzékelővel felszerelt három objektív 4K 120 képkocka/másodperc sebességű (akár ötszörös) lassított felvételek készítésére is alkalmas.

A Videography Pro funkció segítségével a saját tartalmat élőben lehet streamelni közvetlenül a kiválasztott streaming szolgáltatásra. Az új előlapi kamerát továbbfejlesztett 12 megapixeles érzékelővel szerelték videószelfik és vlogok készítéséhez. Ez lehetővé teszi a 4K HDR tartalmak árnyalt, kiváló kontraszttal történő felvételét, és éles, világos szelfik készítését még nehéz felvételi körülmények között is, például erősen tükröződő vagy sötét környezetben.

A (külön megvásárolható) XQZ-IV01 Vlog Monitorral párosítva a készülék rengeteg kreatív funkciója révén kiválóan használható vlogolásra. Az Xperia 5 IV külső monitor funkciót is tartalmaz. Egy tükör nélküli fényképezőgép (például az Alpha sorozatba tartozó készülékek) csatlakoztatásával közvetlenül továbbíthatók az Alphával készített kiváló minőségű képek, miközben az Xperia 5 IV segítségével felügyelhetjük is azokat.

Forrás: Sony

Cat Burns, a popzene platinalemezes feltörekvő új csillaga nemrég jelentette be People Pleaser című közelgő kislemezét, amelyhez a Sony Xperiával együttműködésben klipet is készített. A klipet kizárólag Xperia 5 IV készülékkel rögzítették. A Videography Pro kreatív manuális beállításainak köszönhetően a People Pleaser klipje olyan természetesnek tűnik, mintha nem is lett volna jelen a kamera.

„Az Xperia 5 IV szemkövető AF és a tárgykövető funkciója hihetetlen: sok jelenet tele volt mozgással, de a szemkövető AF mindig mindent képes volt pontosan követni” – nyilatkozta a videós csapatot irányító Jomar A O-Meally. „A tartalomkészítés során az Xperia 5 IV lehetővé teszi, hogy az ember kreatívan használja a fantáziáját. A kompakt, hordozható készülékbe csomagolt legmodernebb technológia segítségével a hétköznapi ember is filmkészítővé válik” – mondja Nathan James Tettey igazgató. A Music Pro funkciót használták a videóban is szereplő acapella kórus felvételéhez. Cat Burns különösen a készülék könnyű kezelhetőségét emelte ki: „Óriási dolog, mert rengeteg időt takarítok meg azzal, hogy laptop nélkül tudok nagyszerű hangfelvételeket rögzíteni, és azokat azonnal fel is tudom tölteni”.

Az Xperia 5 IV készülék az Alpha sorozatba tartozó kamerákban alkalmazott technológiát használja, amellyel kiváló minőségű portrék készíthetők. A valós idejű szemkövető AF mellett az Xperia 5 IV már a valós idejű tárgykövetést is támogatja, amely akkor is segít követni és megtartani a fókuszt, ha az alany mozgásban van – ezzel segítve a felhasználót, hogy emlékezetes, energikus és kifejező képeket készítsen. A technológia mesterséges intelligencia által végzett mélyelemzésen alapul. Az alkotást különféle funkciók könnyítik meg, pl. a dedikált kamera gomb, amely azonnal megnyitja a kamera alkalmazást.

Lenyűgöző, az előző generációnál akár 50 százalékkal nagyobb fényerejű 6,1" 21:9 FHD+ HDR OLED kijelzője még tökéletesebb látványt és élményt biztosít. A Plus Real Time HDR-meghajtó a túl- és alulexponált területek fokozatos átmeneteinek hű visszaadása és kiegyenlítése révén javítja a képminőséget. Ezeknek az új fejlesztéseknek köszönhetően a képernyő képe még erős külső fény mellett is tisztán látható. A Sony Pictures Entertainmenttel együttműködésben az élethű Dolby Atmos mozis hangzást is átélhető fejhallgató vagy sztereó monitor hangszórók segítségével.

5000 mAh kapacitású akkumulátora adaptív töltési technológiájának köszönhetően az élettartam akár 3 évre is meghosszabbítható. Ha gyors töltésre van szükség, az XQZ-UC1 töltő segítségével mindössze 30 perc alatt akár 50 százalékig feltöltheti az akkumulátort.i Az Xperia 5 IV támogatja a vezeték nélküli töltést és az akkumulátor megosztása funkciót, így valamennyi eszközt könnyedén feltöltheti és készenlétben tarthatja.

Az Xperia 5 IV a mobiljátékhoz szükséges legnagyobb sebességet, teljesítményt és megbízhatóságot kínálja: a készülék natív 120 Hz-es kijelzője a 240 Hz-es elmosódottság-csökkentő technológia segítségével tisztán és zökkenőmentesen jeleníti meg a játékokat. A 240 Hz-es érintéses pásztázási sebesség gyors és precíz mozdulatokat tesz lehetővé, hogy minden mozgásra pontosan az Ön szándékainak megfelelően kerüljön sor.

A Plus Game Enhancer funkció segítségével a kép- és hangbeállítások testreszabásával tökéletes játékélményt hozhat létre, és így előnybe kerülhet a versenytársakkal szemben. A fentieken túl lehetőség van élő SNS streaming közvetítésre is. A nézők megjegyzéseit valós időben nézheti meg, és a kísérő kommentárokat is egyszerű megoldani. Az akár 120 képkocka/másodperc sebességű magas képfrissítésű felvételnek köszönhetően a győztes pillanatokat azonnal megoszthatja.

Az Xperia 5 IV a megbízható, kiemelkedően magas teljesítményt számos praktikus funkcióval ötvözi, amelyek megkönnyítik a mindennapi életet. A Snapdragon 8 Gen 1 mobil platform egyedülálló teljesítményt és innovatív funkciókat biztosít az MI, a játék és a csatlakoztathatóság terén az élmény fokozása érdekében.

A készülék szeptember közepétől kerül kereskedelmi forgalomba.