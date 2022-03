Ez azért lehetséges, mert az Android One készülékek szabvány és lecsupaszított operációs rendszert kapnak. Hiányoznak a személyre szabható skinek, a különböző szoftverek vagy alkalmazások, melyeket mind-mind frissíteni és tesztelni kellene. Az egyszerűségért cserébe az operációs rendszer frissítése két évig garantált, míg a havi biztonsági frissítések három évig jönnek a készülékre. Az Android One operációs rendszer 2014-es megjelenésekor főleg az olcsóbb telefonokon futott, de annyira népszerű lett a különböző gyártók technológiai munkatársának körében, hogy jelenleg száznál több közép- és magas kategóriájú készüléken is megtalálható.