Önkéntesek dolgoznak az autista otthonban Miskolcon

Az EFOP és FOF program által támogatott önkéntes napok projektindító rendezvényét pénteken reggel tartották az alapítványnál, ahol előbb bemutatták az otthont és a tevékenységüket, majd a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola diákjai fogtak szerszámot a kezükbe, hogy a közösségi kertben segítsenek a virágok szaporításában.

Munka és fejlesztés

1992-ben hozták létre a központot fogyatékossággal élő gyermekek szülei. Jelenleg az otthonban 50-en laknak, napközis ellátást nyújtanak fiatalok számára, akiket foglalkoztatnak is. Így kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, az alapítvány mosodájában, a fóliasátorban és kertben, illetve a konyhán végezhetnek feladatokat. De kiscsoportos iskolát is működtetnek az autista gyerekeknek az épületben. Vidéki telephellyel is rendelkeznek, ez a Barka Szociális Farm Szakáld településen, amelyet most szeretnének felfejleszteni. Jelenleg növénytermesztést és állattenyésztést végeznek, illetve termékfeldolgozást.

Ahogy Bohus Viktória projektvezető mondja, náluk a fiatalok úgy élhetnek, mint egy nagy családban, otthont, foglalkoztatást, oktatást, egészségügyi ellátást, étkeztetést, fejlesztést, terápiát kapnak. A terápiák során kutyás, rajz- és kertterápián vehetnek részt.

– A foglalkoztatás nagyon fontos, mert egyrészt fejleszti a lakóinkat, sikerélményt ad nekik, közben pedig tanulhatnak, kapcsolatokat építhetnek és nem mellesleg értékteremtő munkát is végeznek. Az előállított termékeket vásárokon és webáruházon keresztül értékesítjük – mondja a projektvezető. Készítenek szőnyegeket, kosarakat, fa kisbútorokat, ajándéktárgyakat. A mosodában nemcsak saját ruháikat mossák, hanem külső munkát is végeznek.

A terápiás kert megszépítése volt a feladat pénteken a szakképző iskola tanulói számára, az évelő virágok töveinek szétültetésével. A kert fontos terepe az otthon munkájának, ahol a biokertészet irányában igyekeznek tevékenykedni, zöldségeket, fűszer- és gyógynövényeket termesztve. A fóliasátrat komposztkazánnal fűtik, de napkollektoros gyógynövényszárítóval is rendelkeznek, amelyeket szintén önkéntes munkában készítettek el számukra. Szombaton egész napos önkéntes munkára várják az érdeklődőket reggel kilenctől, amelyhez bárki csatlakozhat.

