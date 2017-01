Mezőkövesdi KC: visszavághatnak az Orosházának a Ligakupában

Férfi kézilabda Ligakupa, B-csoport, 5. forduló

Mezőkövesdi KC – Orosháza FKSE

(Mezőkövesd, péntek, 18.00)

Janó Pál, a Mezőkövesdi KC vezetőedzője: – Kedden 35 gólt kaptunk Orosházán, mert nem működött a védekezésünk. Most az az elsődleges feladatunk, hogy hátul összekapjuk magunkat. Csak akkor lesz esélyünk a győzelemre, ha az elhárítómunkánkat egyenesbe hozzuk. Természetesen a támadásban is átlagon felüli játékot kell produkálnunk, ezen a téren úgy számolok, hogy legalább 30-szor be kell majd vennünk a vendégek hálóját. Keretünk tagjai közül Trivkovic kivételével mindenki a „fedélzeten” van.

A csoport állása

1. Vác 6 4 1 1 175 -144 9

2. Mezőkövesd 6 4 1 1 171 -153 9

3. Orosháza 4 3 – 1 117-104 6

4. Cegléd 6 2 – 4 144-162 4

5. PLER-Bp. 6 – – 6 146-190 0

