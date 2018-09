Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Tompa házaspár

Tompa-Keksz Vivien és Tompa Dezső az interneten ismerkedett meg 3 évvel ezelőtt. A kezdeti barátkozás és találkák után egy sárospataki Hooligans koncerten teljesedett ki a kapcsolatuk – ezt tekintik az első igazi randevújuknak. Azt érezték, hogy megszűnt körülöttük minden, csak álltak a tömegben és beszélgettek, oda sem figyelve igazán a zenekarra. Utána sétálni mentek, a templomkert padján hajnalig csevegtek, majd elcsattant az első csók is.

Tavaly augusztus 1-én pedig Vivien átélhette élete egyik legszebb napját, menyasszony lett. A barátaikkal kirándultak Sárospatakon egy szép erdős, tavas helyen, ahol lampionokat eregettek – persze mindenki tudta, mire készül Dezső, csak kedvese nem. Vivien épp az egyik lampiont hessegette, hogy szálljon magasabbra, mikor megfordult, és ott térdelt előtte Dezső egy csokor rózsával és a gyűrűvel. Dezső megkérdezte tőle, hogy „Manó! Leszel–e a feleségem?”. A lány annyira meglepődött, hogy sírva is fakadt, miközben igent mondott.

Az esküvőjük idén áprilisban volt; a polgári ceremónia Sárospatakon, a lagzi pedig Bodrogolasziban. A szűk család és a közeli barátok társaságában ünnepeltek, szerencsére minden úgy sikerült, ahogyan azt megálmodták, valóban életük legszebb napja volt.

A fotózáshoz olyan helyszíneket választottak, ahol korábban randevúztak – természetesen a templomkert padjánál is, ahol szerelmük virágzásnak indult. Az egyik legviccesebb része azonban az volt a fényképezkedésnek, amikor több turista csoport is megállt mellettük szelfizni a menyasszonnyal és a vőlegénnyel, majd a gratulációk, jókívánságok és tapsvihar után tovább álltak, a fotózás csak ezután folytatódhatott. A cicájuk is helyet kapott a képen, ugyanis a pár számára ő nem csak egy háziállat, hanem családtag, így nem maradhatott le a képekről.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA