Talán kevesen tudják, hogy amikor nemzetközi pályázatokról beszélünk, akkor az nem egyenlő azokkal a projektekkel, amelyek például uniós finanszírozással egy-egy településen, intézményben vagy szervezetnél valósulnak meg. A BORA 94 Nonprofit Kft. hosszú évek óta sikeresen teljesít ezen a területen, és ebben a régióban a legmeghatározóbb szereplő. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy 2017 óta általuk eddig összesen 51 db nyertes pályázat segítségével közel kétmilliárd forint forrás érkezett a vármegyébe. Hogy pontosan mit is jelent mindez? Erről és még sok érdekességről kérdeztük Filep Rékát, a BORA 94 Nonprofit Kft. vezető projektmenedzserét.

Sokszor találkozunk a nemzetközi projektek kifejezéssel, de mit is takar ez pontosan, milyen pályázati típusokat lehet idesorolni?

Az Európai Unióban közel negyven finanszírozási alap létezik, amelyek különböző tématerületekre koncentrálnak. A nemzetközi projekteknél a legtöbb esetben kiindulási alap a határokon átnyúló kapcsolatok kialakítása. Emellett a partnerségi szintek is a legkülönbözőbbek: akadnak a teljes Uniót vagy nagyobb térségeket lefedők és kisebb földrajzi léptékű, határmenti együttműködések. A tématerületeket tekintve is széles a paletta, hiszen a felzárkóztatás, a K+F, a biztonság, a gazdaságfejlesztés és a kulturális együttműködés is lehet egy-egy projekt fókuszában. További különbség még, hogy míg más uniós finanszírozású projektek helyi igényekre reagálnak, addig a nemzetközi pályázatok közösségi eredményeket kívánnak elérni, miközben uniós szintű kihívásokra adhatnak választ. Konkrét példát hozva: egy intézmény infrastrukturális fejlesztése a helyi közösséget közvetlenül érinti, de egy határon átnyúló turisztikai kerékpárútfejlesztés már jóval szélesebb kör érdekeit és igényeit szolgálja.

Hogy lehet jól dolgozni egy ilyen bonyolult rendszerben?

Társaságunk már nagy tapasztalattal rendelkezik, ez az alap. Ugyanakkor a támogató környezetre is nagy szükség van. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának fejlesztési ügynökségeként a támogató környezetet maga a tulajdonos is biztosítja. Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke pedig személyesen is nagy segítséget nyújt az általunk menedzselt projektek sikeres megvalósításához, a külföldi partnerek felkutatásához.

Minden munkának megvannak a maga nehézségei és szépségei. Kíváncsiak lennénk a nemzetközi pályázatok kapcsán egy-két színes történetre.

Eleve már attól is színes ez a munka, hogy a legkülönbözőbb témákat kell feldolgoznunk olyan partnerekkel, akik adott esetben talán egészen másképp gondolkodnak arról. Adódhat ez a kulturális vagy akár a nyelvi, területi különbözőségekből is. Ezek a tényezők adhatják a nehézségeket, ugyanakkor a szépségeket is. Az összhang megtalálása, egy komoly cél meghatározása, új személyes kapcsolatok kialakítása, majd a cél közös elérése a munkánk örömtelibb része. Példaként hoznám az SKHU Ambassadors című projektünket, amelyet a VIA Carpatia EGTC-vel közösen valósítottunk meg. Két igazán színvonalas, közösségépítő, fenntartható aktív időskor központot hoztunk létre, egyet Kassán egyet pedig Miskolcon a Vármegyeháza épületében, mely önkéntesen szerveződő szépkorú csoportok részvételével ma is nagy sikerrel működik.

Mi zajlik jelenleg, és mi várható a közeljövőben ezen a területen?

A 2021-2027-es uniós időszak nemzetközi pályázatainak első határmenti területeket érintő projektjei hamarosan elindulhatnak. Ezek között mi is érdekeltek vagyunk, hiszen számos pályázatot adtunk be a környezetvédelem, a helyi örökség megőrzése vagy például közös rendezvények megvalósítása érdekében. Várjuk, hogy megkezdhessük a munkát a partnereinkkel, és a közösen eltervezett fejlesztések a lehető legnagyobb sikerrel valósulhassanak meg a határmenti területek fejlődésének jegyében. Fontos azt is megjegyezni, hogy a néhány éve átadott Miskolcot Kassával összekötő M30-as autópálya a két térség együttműködését tovább erősíti, s ezzel együtt egyszerűsíti is. Ez pedig nemcsak a kapcsolatok, de a gazdaságfejlesztés terén is jelentős eredményeket hozhat mindkét ország számára.