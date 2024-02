A díjazottak – akiket most portálunkon is bemutatunk – Bihall Tamástól, a BOKIK elnökétől és Parragh Lászlótól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől vehették át az elismeréseket a bál programjának első részében.

BOKIK Támogatói Díj

A BOKIK és a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága több évtizedes, jól működő szakmai kapcsolatot ápol. Ennek az együttműködésnek fontos eleme a gazdaság szereplői által jól ismert TOP 100 kiadvány, amely 2023-ban immár 17. alkalommal készült el. A kiadvány megvalósításának kulcsszereplői a vármegyei adó- és vámigazgatóság munkatársai, akik KOVÁCSNÉ FECZ CSILLA igazgató asszony vezetésével kiemelkedően magas színvonalú elemző munkát végeznek évről évre. Abban, hogy a két szervezet közötti együttműködés hatékony és eredményes, meghatározó érdemei vannak Kovácsné Fecz Csillának, aki nagy szakmai hozzáértéssel, odafigyeléssel irányítja ezt a tevékenységet. A támogatást és az igazgatóság munkatársainak szakmai segítségét a BOKIK Támogatói Díjjal ismerte el február 10-én.

BOKIK Cégvezetői Díj

LŐRINCZ ÁKOS, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV) vezérigazgatója kapta 2024-ben az év Cégvezetői Díját a kamarától. A szakember 2001-ben csatlakozott az ÉRV Zrt. kollektívájához, ahol kezdetben minőségügyi vezetőként, később stratégiai igazgatóként látta el feladatait. A társaság vezérigazgatói posztját 2017-től tölti be.

A jelenleg 5 vármegye víziközmű-szolgáltatását ellátó ÉRV-nél többek között olyan jelentős eredmények elérésében közreműködött, mint a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer, valamint az információbiztonsági irányítási rendszer kiépítése, tanúsíttatása, működtetése. Segítette a társaság műszaki fejlesztéseit, innovációit, valamint a társaságnál alkalmazott víztisztítási technológiák európai színvonalú fejlesztését.

Aktív szerepet vállalt az ÉRV Zrt. fenntarthatósági stratégiájának kidolgozásában is. Ez a stratégia kiemelten kezeli a cégnek a klímaváltozás hatásaira való reagálását, az ellátásbiztonság. Lőrincz Ákos vezérigazgatói munkája mellett a BOKIK küldöttgyűlésének is tagja, így a kamara tevékenységében is fontos szerepet vállal.

A BOKIK ezt a vármegye és a régió vízkészleteinek védelmét szolgáló, jövőt formáló munkát ismerte el és köszönte meg a vezérigazgató úrnak és az általa vezetett kollektívának.

BOKIK Vállalkozói Díj

„Építeni szép tiszta hittel, együtt nőni az épülettel” – a sárospataki ÉPSZER Építő- és Szerelő­ipari Zrt. ezzel a hitvallással működik évti­zedek óta. A társaság jogelődjét 1951-ben alapította 11 helyi kisiparos ipari szövetke­zetként, majd a cég 2000-ben alakult át részvény­társasággá.

A zempléni térség meghatározó vállalkozása magasépítési generálkivitelezéssel, valamint az asztalos- és lakatosipari termékgyártással foglalkozik. Tevékenységük fontos része a különleges szakmai igényű műemléképületek rekonstrukciója, ezen a téren komoly ered­ményekkel büszkélkedhetnek. Ilyen például a Makovecz Imre által tervezett sárospataki „A Művelődés Háza és Könyvtára” elnevezésű épület felújítása, amelyért az „Év Homlokzata” pályázat Műemlék kategóriájának különdíját kapták meg. Megvalósították Borsiban a Rákóczi kastély felújítását, és a nagy múltú Sárospataki Református Kollégium épületeinek teljes körű rekonstrukciója is az ő munkájukat dicséri.

A társaság az alapítás évétől kezdve elkötelezett a szakember utánpótlás nevelésében. Hét építő – szak- és szerelőipari – szakmában biztosítanak gyakorlati képzést a térség fiataljai részére. A KOCSI LÁSZLÓ elnök-igazgató vezetésével megvalósított magas színvonalú, értékmentő szakmai munkát és az utánpótlás nevelése, felkészítése terén végzett több évtizedes kimagasló teljesítményt a BOKIK Vállalkozói Díjjal ismerte el.

KISGERGELY ZSOLT, a Kisgergely Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője lett 2024-ben a másik Vállalkozói díjas. A Kisgergely cukrászdák neve nem csak Miskolcon cseng jól, hiszen hírüket messze földre elviszik a hozzánk érkező turisták, vendégek.

A vármegyeszékhely ikonikus „süti gyára” családi vállalkozásként működik. Az alapító, Kisgergely Zoltán 1989. június elsején indította útjára a ma is sikeres társaságot, amely apáról fiúra szállt, és 2008 óta Kisgergely Zsolt ügyvezetésével működik.

A cég számára a legfontosabb a vendégek elégedettsége, aminek az alapja a garantált minőség. Ahhoz, hogy ezt elérjék, a technológiai háttér folyamatos megújítása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai utánpótlás nevelésére. Fontosnak tartják, hogy a fiatalok, akik ezt a szakmát választják, tökéletes alapokat sajátítsanak el, hogy erre a megszerzett tudásra aztán bátran építhessenek.

A BOKIK a vállalkozás 35 éve tartó kimagasló szakmai teljesítményét, és a tanulóképzés terén végzett magas színvonalú munkát ismerte el a díjjal.