Az egyik legelterjedtebb mozgásforma ilyenkor a korcsolyázás, de ahhoz, hogy stabil alapokkal rendelkezzünk, és pozitív élményeket szerezzünk, érdemes megfogadni néhány tanácsot.

Közeleg a tél

A téli sportok egyik hátránya, ahogy a nevében is benne van, hogy leginkább télen lehet őket űzni. Hazánkban ez különösen érvényes, hiszen folyamatosan csökken a fagyos és nő a hőségnapok száma. A hőhullámmal érintett napok száma jelentős ingadozás mellett az utóbbi évtizedekben folyamatosan emelkedik. Így az egyébként sem hóban, illetve jégben gazdag területeinken tovább szűkülnek a lehetőségek. Ezért a trendeknek köszönhetően több alternatívája is van a jégkorcsolyának.

Forrás: pixabay

Jégkorcsolya jég nélkül?

Az egyik legelterjedtebb a napsütéses melegben a görkorcsolyázás. Ahogy a nevéből is egyértelműen látszik, a görkorcsolyáknak van egy pár görgője, amiken gurulni tudunk, akár az utcán, akár az erre megfelelően kiépített görkorcsolyapályákon. Nem ritka, hogy profi jégkorcsolyázók is használják ezt a mozgásformát kiegészítve a felkészülésüket. Az utóbbi évek egyik újítása volt a 2 az 1-ben gyermekkorcsolyák, más néven téli-nyári korcsolyák. Ezeknél a cipő az fix, az alján a penge és a görgősor viszont cserélhető annak függvényében, hogy épp melyiket szeretnénk használni. Érdemes böngészni az internetet, görkorcsolya, valamint jégkorcsolya a Sportano oldalán is megtalálható, ahol mindenki a saját igényeihez igazítva találhatja meg az ideális sporteszközöket.

Hasonlóan érdekes alternatívája a jégkorongnak a floorball. Ennél a sportnál korcsolyázás helyett futnak a játékosok, de ugyanúgy könnyű szerkezetű karbonszálas ütőkkel játszanak. Ez az egyik legkedveltebb diákolimpiai csapatsportág hazánkban.

Csúszásra fel!

A korcsolyázás tipikusan olyan sportág, amit lehet imádni, de egy életre a kedvünk is elmehet tőle, ha az első csúszások alkalmával több negatív élményt viszünk haza, mint pozitívot. A megfelelő felkészülés fontos. Az alapokat több helyről is elsajátíthatjuk. Sokan gondolják, hogy aki síelni tud, az korcsolyázni is. Nos, ez nincs így sajnos, a korcsolyázás teljesen más izmokat mozgat, kezdetben a helyes testtartás és egyensúlyérzék megtalálása a fő feladat.

Helyszín: szerencsére manapság hazánkban is nagy divat, hogy a téli időszakban a vidéki városok ideiglenes műjégpályákat állítanak fel a karácsonyi vásárok közelében. Akár itt, akár egy hivatalos jégpályán próbáljuk meg elsajátítani az első lépéseket, érdemes szakember segítségét kérni. Egyéni vagy csoportos foglalkozások keretein belül nem kell attól tartanunk, hogy elsodor minket a tömeg, vagy feltartjuk a sort.

Felszerelés: fel kell készülni rá, hogy az elején kék-zöld foltokat szerzünk, és többet ülünk majd a jégen, mint állunk a lábunkon. Segítség lehet, ha megfelelő védőfelszerelésben vágunk neki a gyakorlásnak. Elengedhetetlen a sisak, a csuklóvédő, valamint a térdvédő használata, amelyek széles választéka a Sportano.hu oldalán is megtalálható.

Önbizalom: közhely, de senki sem korcsolyával a lábán született. Kicsit sem kell szégyenkeznünk, ha esünk-kelünk, illetve bizonytalan remegő lábakkal tesszük meg az első métereket. Csakúgy, mint mindenben, itt is a gyakorlat teszi a mestert.

