„A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar hagyományainak egyik legszebb eseménye a jubileumi oklevelek átadása. Az ötven, hatvan, hatvanöt és hetven éve itt végzett, jelen lévő mérnökök ugyan eltérő életutakat jártak be, az elmúlt évtizedekben munkahelyet, várost, akár országot is váltottak, de még most is meghatározó az egyetemhez való kötődésük. A folyamatos megújítással, az innovatív gondolkodással a fejlesztések, a gyártás, a technológia és az oktatás terén is olyan eredményeket értek el, amelyek hozzájárulnak hazánk fejlődéséhez. A közösséghez való tartozás fontossága, a szakmaszeretet és az egyetemi évek megható pillanatai és emlékei is visszaköszönnek ilyenkor. A hajdani tanárok és professzorok örök fiatalok maradnak a jubilálók megemlékezéseiben. A miskolci gépészekben az összetartozás élménye mindig is kiemelkedően fontos volt, és megnyugtatom a jubileumi oklevelüket átvett egykori hallgatóinkat, ezt az összetartozást a mostani egyetemisták is nagyra értékelik”, fogalmazott az ünnepi szenátusi ülésen Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja.

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán rubin-, vas-, gyémánt- és aranyoklevél adományozása 2023. július 8-án

Rubinoklevél (a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett gépészmérnökök):

Dr. Barabás Pál Dr. Béda Gyula Dr. Czibere Tibor Goda Zoltán Halász Miklós Huppauer László Kralovánszky Péter Miskolczi Sándorné Fóti Adél Papp István Rétfalvi Pál Dr. Tersztyánszky Tibor Vidó Endre Tibor

Vasoklevél (a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett gépészmérnökök):

Bécser Péter Csala László Debrődi László Diner Gyula Juhász Miklós Kara Miklós Kiss József Kovács István Kovács László Mező Barna Dr. Nyerges Gyula Pető Ferenc Solymár Judit Szegedi Sándor Dr. Varró Gyula

Gyémántoklevél (a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett gépészmérnökök):

Adlovits Imre Adlovits Imréné dr. Széll Zsuzsanna Aradi László Bagossy Gábor Balázs László Dr. Bobok Elemér Borsós László Dr. Bozóki Géza Csúz Imre Kálmán Dr. Deák László Zoltán Erdélyi Tamás Faragó Lajos Ferencsik József Forgó Lajos Gergely István Gönczi Gyula Greutter István Gyulai Gábor Hanti Endre Hevesi József Horváth Ernő Juhász András Dr. Kelemen Miklós Kiss Zoltán Koletár András Komlóssy Tibor Litvai Sándor Magyar István Majoros István Mészáros László Molnár György Nagy Vilmos Nyíri Péter Gábor Dr. Oláh Emil Pap Tamás Papp Endre Pozsonyi László Réthy Mária Saska Imre Spendel Dezső Suba János Szenohradszki István Dr. Szmejkál Attila Szoboszlay János Szőnyi Éva Tamás Attila Dr. Tolnai Lajos Tóth János Törgyekes Ferenc Ernő Ujjady István Károly Varga László Várkonyi Endre Vavrek Gyula Vén Ferenc Wirth Gyula Zéman Imréné Sándor Emőke

Aranyoklevél (a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett gépészmérnökök):

Andics Árpád Bakó Csaba Balikó Pál Balogh Béla Balogh Boldizsár Menyhért Bánkuti Károly Barasits Gyula Dr. Barczi Antal József Barna Endre István Bársony Béláné Oláh Erzsébet Baumann Ferenc Bencsics Zsuzsanna Mária Béres András Boldis Géza Borbás Géza Borbély Márton Dr. Bóth János István Csáky Géza Csanádi Sándor József Csernus Tamás Demkó István Péterné Gyulai Mária Dér Károly István Dévai Antal Dr. Dojcsák János Géza Durda József Durdáné Orosz Katalin Dr. Égert János Dr. Égertné dr. Molnár Éva Eördegh Szabolcs Erdei Pál Erdélyi Tibor Fábián Imre Farkas Imre Dr. Fazekas Lajos PhD Fekete András Feledi László Fellegi István Forrai János Forrai Jánosné Frics Tamás Gál István Gál István József Gyimesi Ernő Dr. Győri Ilona Mária Hajdú József Haraszti György Károly Hasenauer András Hernádi László Holló Ferenc Horváth Ferenc Horváth Sándor Horváthné Prof. Dr. Varga Ágnes Hosszú Attila Huba István Attila Járay Gyula Jószai Márton Kánnai Pál Karacsné Mindszenty Klára Kármán József Kaszala Endre Kemény László József Kenyeres Tamás István Dr. Kepecs György Kerekes István Kertész Éva Mária Kocsis György Kovács Sándor Gyula Krámer Zoltán Krasznai István Krausz Károly Lajos Dr. Kundrák János Dr. Lábó Gábor Lakatos Pál László Péter Latorczai János Lajos Lencse György Béla Lengyel Béla Lévai András Lévay Géza Győző Lipták Györgyné Finta Zsuzsanna Magyar Zoltán Pál Marsalkó Gábor Márton András Matuz József Mennyei Sándor Dr. Mészáros József Dr. Mészáros Józsefné dr. Metykó Béla Lóránt Molnár László Murányi Jenő László Nagy András Dr. Nagy István Péter Dr. Nagy Tamás Nagy Vilmos Gusztáv Nemes Zoltán Németh István Németh Tamás Novák András Papp Béla József Papp Károlyné Gémesi Mária Pataki Imre Pelle Tamás Dr. Péter József János Petovári József Sándor Porcs Ilona Raffinger Lajos Jenő Regős István János Rutár István Sárdi Géza József Schida József Simon Gyula Somogyi József Sonkolyné Szekerczés Margit Soós István Stefán Emma Dorottya Szabados Oszkár Szabó Béla Szabó Gellért Szabó István Szabó István Imre Szabó János Szabó József Szabó Lajos Szalai Rudolf Szalkó József Balázs Szántó Emil Zsolt Szegedi Béla Tamás Dr. Székely Ferenc Szőcs László Szőke Zoltán Sztaroveczky Ágnes Tajta László Takács György Péter Tamási Pál Lajos Tanyi László Dr. Tercsi Mátyás Tóth Béla Tóth István Tóth Lajos János Vágner Ferenc Dr. techn. Valkó László Ferenc Vaspál Dávid Vasvári Judit Veresegyházi Károly Tibor Dr. Vida Károly Vincze István Wirth György Zotter Tamás Zsibrita Csaba Sándor

Aranyoklevél (a Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Karán végzett vegyipari automatizálási üzemmérnökök):

Burkus Lajos Enczi Sándor Farkas Józsefné Foczkó Katalin Gáncs Viktor Gulyás Imre Gulyásné Sinka Erika Auguszta Győri Árpád Lajos Hegyaljai Mária Juhász István Endréné Kerekes András Koncz Imre Kuti Mihály Kutiné Boros Mária Lakatos Lászlóné Lakhegyi Istvánné Császár Irén Németh Erzsébet Németh László Vincze Imre Vinczepap Ignác Vinnai János

Aranyoklevél (Kazincbarcikai Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumban végzett mérés és szabályozástechnikai szaktechnikus):