A cégnél dolgozó szakemberek különös tekintettel a vármegye vonatkozásában folyamatosan figyelik és elemzik a fejlesztési trendeket és az uniós, valamint hazai források felhasználásának lehetőségeit.

A 2014-2020-as uniós ciklus tekintetében megállapítható, hogy a versenyképesség növelését támogató gazdaságfejlesztés kiemelt szerepet kapott, hiszen a Területi Operatív Programban rendelkezésre álló keret mintegy 60%-a ezen a területen hasznosult. Az uniós és hazai forrásból ezen időszakban megépülő, Miskolcot Kelet-Szlovákiával összekötő autópálya ugyancsak jelentős gazdaságélénkítő hatással bír, hiszen a vonzó befektetői környezet elengedhetetlenül fontos eleme az iparterületek elérhetőségének javítása, a munkaerőmobilitás fejlesztése.

Az eredmények ma már láthatóak, többek között abban is, hogy a megyénk lemaradása a fejlett régiókhoz képest csökkent, a növekedés intenzitása az országos átlag feletti. Ahogy ezt Bánné dr. Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke több fórumon is ismertette már, a következő programozási időszakban – a TOP Plusz keretében – közvetlen gazdaságfejlesztésre több mint 38 milliárd forint jut a vármegyének.

Ebbe a csomagba tartoznak többek között a 4 és 5 számjegyű utak, a helyi, térségi, illetve aktív turizmus, valamint az iparterületek, piacok fejlesztése is. A források hatékony felhasználásához nagyban hozzájárul a BORA 94 Nonprofit Kft. is azzal, hogy pályázatíróként és projektmenedzserként 56 nyertes pályázat, összesen közel 12,7 milliárd Ft összegű megvalósítását támogatja. Továbbá a 2027-ig tartó Foglalkoztatási Paktum keretében közvetett gazdaságfejlesztési hatással bíró saját megvalósítású projektet is visz a cég a Vármegye Önkormányzata és a Kormányhivatal konzorciumi partnereként.

Ez azért is rendkívül lényeges, mert bár a vármegye foglalkoztatási helyzete befektetői szempontból előnyös, a munkaerő fejlesztése, a munkavállalói aktivitás növelése és a lakosságmegtartó képesség erősítése elengedhetetlen.