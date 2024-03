Hozzátette, nem lepődne meg, ha Pressman heteken belül Magyar Péterrel is fotózkodna. Emlékeztetett: az a Nagy Ervin is a zsidólistázó Gyöngyösi Mártonról elhíresült széderest vendége volt, aki a jogász március 15-i rendezvényén is felszólalt.

A teljes cikk ITT olvasható.