Az 1999-es első évértékelő beszéd óta eltelt 25 év, Orbán Viktor pedig az idei helyzetértékelő beszédét február 17-én délután tartotta a Várkert Bazárban. A miniszterelnök beszélt a Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról, valamint annak következményeiről, de szóba került a gazdasági helyzet, a zöld energia alkalmazása és Magyarország jövőképe az európai közösségben.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2024. február 17-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Orbán Viktor: jó emberek is hoznak rossz döntéseket

Vastaps fogadta a miniszterelnököt, aki a kezdés után hosszasan méltatta a leköszönő köztársasági elnököt, Novák Katalint és a szintén távozó Varga Judit Igazságügyi minisztert. A 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, mondta.

Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta a lemondását. Olyan ez, mint egy rémálom. Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnökasszony távozott. A magyarok jó énjét testesítette meg, családanya, aki a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők gondolatvilága pótolthatatlan a politikában is

– fogalmazott Orbán Viktor idei évértékelő beszédében.

Mint mondta,

jó emberek is hozhatnak rossz döntéseket.

A miniszterelnök hozzátette: távozása helyes, de nagy veszteség Magyarország számára.

Kegyelmi döntését a magyarok elsöprő többsége elutasította. Az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett. A kibillent egyensúlyt csak az elnök lemondásával és új elnök megválasztásával lehet

– mondta a kormányfő.

Szerinte a lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet ő maga bontotta meg, a helyzetet kezelni úgy lehetett, hogy távozik posztjáról.

Majd a baloldalra is kitért, emlékeztetve, hogy ott még a bűnöknek sincs következménye. Tanulságként megfogalmazta, hogy a gyermekvédelmi törvényeket tovább kell szigorítani.

A politika vastörvénye: alázat

A modern politika vastörvénye az alázat, jelentette ki. Hozzátette: akármilyen magasan is vagy, egyedül sosem lehetsz okos. Nincs védett hely, a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni. A politikai hiba akkor is hiba, ha van rá magyarázat.

A lemondás esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki és úgy is fogunk

– húzta alá Orbán Viktor.

Mint mondta, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni.

Jelezte, hogy egy új gyermekvédelmi törvényt kell benyújtani az Országgyűlésnek.

Az átmeneti időszakot szorítsuk minimálisra, ahogy az egy erős kormányzó párthoz illik

– üzent a Fidesz-frakciónak a miniszterelnök, az új államfő megválasztása kapcsán.

Szót ejtett róla, hogy öt éve kell nyomás alatt dolgozniuk, ami mindenkit megvisel.

Ötödik éve az egész ország és minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessük azt, amit elértük. A munkahelyeket sikerült megvédeni. Az egymillió új munkahely létrehozásán túl vagyunk.

– mondta Orbán Viktor aki leszögezte, még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Kiemelte, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, az pedig bravúr, hogy sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal vett el az emberektől. A miniszterelnök ezért köszönetet mondott Varga Mihály pénzügyminiszternek.