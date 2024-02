Cikkünk frissül!

Tovább folynak a harcok a Gázai övezetben és a libanoni határnál az Hamász palesztin terrorszervezet ellen meghirdetett háború 133. napján, pénteken.

Az izraeli hadsereg (IDF) a Gázai övezetben megtámadta a Hamász főhadiszállását és kilövőállásait, valamint terroristákat ölt meg az elmúlt 24 órában.

Az IDF jelentése szerint a légierő számos Hamász-célpontot lőtt, köztük a szervezet hadműveleti főhadiszállását, katonai célokat szolgáló épületeket, rakétákakilövő állásokat, valamint a levegőből segítették a szárazföldi egységeket.

Az övezet déli és középső részén az izraeli csapatok tűzharcokban megöltek számos terroristát, valamint felfedeztek és hatástalanítottak egy pokolgépet. A csatákban csütörtökön elesett egy, 20 éves jeruzsálemi őrmester, s többen megsebesültek, egyikük súlyosan.

Az északi, libanoni határon egy Izraelbe, Margaliot faluba átlőtt páncéltörő rakéta eltalált egy baromfifarmot, ahol kilencezer madár pusztult el. „Ez egyértelmű támadás az ország élelmezésbiztonsága ellen” – nyilatkozta a baromfigazdaság tulajdonosa a ynet helyi hírportálnak.

A libanoni állami hírügynökség szerint hárman életüket vesztették egy izraeli támadásban a dél-libanoni Kantarában. Az Amal nevű síita mozgalom közölte, hogy a halottak a szervezet tagjai voltak, akik „nemzeti kötelességük és a dzsihád teljesítése közben, valamint Libanon és déli részének védelmében haltak meg”.

Az IDF jelentése szerint vadászrepülőgépekkel lőtték, és eltalálták a libanoni síita Hezbollah katonai építményét Kantarában. A támadásban többen meghaltak, és egy másik Hezbollah-épületet is célba vettek ebben a faluban.

Izrael északi határvidékén a libanoni belövések miatt továbbra is számos utat lezártak a polgári lakosság elől, az ott élő tízezreket már hónapokkal korábban evakuálták.

Az izraeli kormányfő ellenzi a palesztin állam elismerését

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közleményben jelentette ki péntek reggel, hogy „Izrael továbbra is ellenzi egy palesztin állam egyoldalú elismerését".

Az izraeli miniszterelnök Joe Biden amerikai elnökkel folytatott telefon beszélgetése után közölte: szerinte Izraelt nem kényszeríthetik rá, hogy elfogadja egy palesztin állam megszületését.

Izrael határozottan elutasítja a nemzetközi utasításokat a palesztin rendezésről. Egy ilyen megállapodás csak a felek közötti közvetlen, előfeltételek nélküli tárgyalásokkal születhet meg

– jelentette ki Netanjahu.

„Izrael továbbra is ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését. Az október 7-i mészárlás után az ilyen elismerés hatalmas jutalmat jelentene a példátlan terrorizmus számára, és megakadályozná a jövőbeni békés rendezést” – állította az izraeli kormányfő.

A miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Netanjahu és Biden negyven percet beszélt telefonon csütörtök éjjel. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Biden azt mondta Netanjahunak, hogy „elkötelezett és fáradhatatlanul dolgozik az elraboltak mihamarabbi kiszabadulásán”.

A két politikus megvitatta a gázai helyzetet, s Biden hangsúlyozta, hogy „sürgősen biztosítani kell a humanitárius segély eljutását a palesztin polgárokhoz, akiknek égetően szükségük van rá”.

Biden ismét óva intette Netanjahut az izraeli hadsereg rafahi hadműveletének megindításától mindaddig, amíg nem születik olyan gyakorlati és megvalósítható terv, amely biztosítja a városban tartózkodó palesztin civilek biztonságát.

A két vezető legutóbb vasárnap beszélt telefonon, szintén negyven percig. Eszmecseréjük előtt az izraeli miniszterelnökök találkozott William Burnsszel, a CIA Izraelben tartózkodó főnökével.

Izraeli harcjárművek járőröznek a Gázai övezet és Izrael határának térségében Dél-Izraelből nézve 2024. február 15-én

Fotó: Leo Correa / Forrás: MTI/AP

Az izraeli katonai hírszerzés ezen a héten jelentést terjesztett az izraeli vezetők elé, amelyben arra figyelmeztetett, hogy ha a hadseregnek sikerül is felszámolnia a Hamászt mint szervezett katonai erőt Gázában, akkor is fennmarad mint „terrorcsoport és gerillacsoport”, és továbbra is élvezi a gázai lakosság támogatását. A dokumentum arra is figyelmeztetett, hogy mivel jelenleg Izraelben nem történik gyakorlati erőfeszítés a Gázai övezet háború utáni jövőjét felvázoló terv kidolgozására, „Gáza mély válságban lévő térséggé válik”.

A gázai harcok szüneteltetésére szólította fel Benjámin Netanjahut a brit kormányfő

A Gázai övezetben folyó harcok humanitárius célú szüneteltetésére szólította fel Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt csütörtökön Rishi Sunak brit kormányfő.

Sunak a Downing Street tájékoztatása szerint II. Abdalláh jordániai királlyal is tárgyalt, szintén elsősorban a tűzszünet szükségességéről.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivőjének csütörtök esti beszámolója szerint Sunak az izraeli kormányfővel tartott telefonos megbeszélésén megerősítette:

a brit kormány változatlan álláspontja az, hogy Izraelnek jogában áll megvédenie magát a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet terrorjával szemben.

A brit miniszterelnök ugyanakkor közölte Netanjahuval, hogy Londont mélységesen aggasztják a gázai civil lakosság által elszenvedett emberveszteségek, valamint a Rafah területére is kiterjedő katonai műveletek potenciálisan pusztító humanitárius következményei.

London a hét eleje óta másodszor adja Izrael tudtára a dél-gázai Rafah körzetében tervezett hadműveletekkel szembeni komoly fenntartásait.

David Cameron brit külügyminiszter a BBC brit közszolgálati televíziónak adott hétfői nyilatkozatában kijelentette: a Rafah környékén összezsúfolódott civileknek már nincs hova menniük, Egyiptomba nem tudnak távozni, észak felé sem tudnak menni, hogy visszatérjenek otthonaikba, mivel egykori lakóhelyeik jórészt megsemmisültek.

Cameron ezért felszólította Izraelt, hogy ”nagyon komolyan gondolja át” a helyzetet, mielőtt további katonai műveletekbe kezd ebben a térségben.