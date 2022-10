– Az eredetinél technikailag bonyolultabb javaslat született, ám továbbra is felmerül az az aggály, amely a korábbi elképzelésnél is kockázatot jelentett. Ha maximált az ár, akkor az nem több, hanem kevesebb gázt eredményez az európai piacon. Az uniónak már most is az a problémája, hogy túl kevés gáz áll rendelkezésére. Ha ez tovább csökkenne, az megnövelné a tőzsdén kívüli ügyletek számát, azoknak az árát, ahogy az ellátásbiztonsági kockázatokat is – magyarázta a szakértő.