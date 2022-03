Magyarországnak országépítő kormánya, a zalai megyeszékhelynek pedig városépítő vezetői és polgárai vannak - mondta a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Zalaegerszegen, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom előtt tartott sajtótájékoztatón.



Semjén Zsolt, a KDNP elnöke kifejtette: az elmúlt időszakban háromezer templomot építettek újjá, és több mint 200 vadonatúj templom épült a Kárpát-medencében. Ez a teljesítmény is azt mutatja, hogy ez a kormány országépítő kormány; ugyanakkor az iskolákat, templomokat és a közösségi tereket a helybélieknek kell élettel megtölteniük, a kormány pedig támogatást nyújt, hogy megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani a közösségi élethez - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy Mindszenty József szolgálata, küldetése és élete elválaszthatatlan Zalaegerszegtől, a bíboros "iránymutatására napjainkban különösen figyelnünk kell".



Emlékeztetett, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy "képviselik a kommunistákat és a fasisztákat" is. Semjén Zsolt rámutatott: Mindszenty bíboros egész élete azt példázta, hogy a kereszténységgel mélységesen ellentétes mind a nácizmusnak, mind "a kommunizmusnak a pogánysága".

A bíboros a nácizmus idején kiállt az üldözött zsidóság mellett, a fajgyűlöletre épülő nemzetiszocializmus idején a nácikkal szemben emelte fel a szavát. Az osztály-gyűlöletre épülő szocializmus idején kiállt az üldözött svábok mellett a kommunistákkal szemben.



Életpéldája bemutatta "azt a keresztény ihletettségű hazafiságot, ami elutasítja mind a nácizmust, mind a kommunizmust" - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.



Hozzáfűzte: amikor a templomok megújulnak, és a város közepén szobra van Mindszenty József hercegprímásnak, ez egyben iránytűt is jelent Zalaegerszeg, Zala megye és az egész ország számára.



Vigh László fideszes országgyűlési képviselő, miniszteri biztos szerint a templomok felújítása, bővítése a kultúránkhoz tartozik. Kiemelte: Mindszenty József példát adott a városnak, és ez látszik az építkezéseken és a város fejlődésén is.



Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester az állam, az önkormányzat és az egyházak együttműködéséről beszélt. Elmondta, hogy az állam és az önkormányzat minden segítséget megad az egyházi értékek megmentéséhez és bővítéséhez.



Az önkormányzat által adományozott telken, Mindszenty József emlékére épült templomot 2004-ben szentelték fel Zalaegerszeg kertvárosi részében. A templom mellett épülő közösségi ház a plébánián működő közösségek érdekeit szolgálja, lehetőséget ad színvonalas programok megrendezésére.

A kormány támogatásával, 425 millió forintos beruházással megkezdődött a közösségi ház építése és a plébánia altemplomának bővítése.

Borítókép: Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke (elöl, b), mellette Molnár János plébános a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Plébániatemplom bővítését bemutató sajtótájékoztatón 2022. március 22-én.