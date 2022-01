A szakembert az online sajtótájékoztatón többen is kérdezték a győztes gólt szerző világ- és Európa-bajnok Javi Martínezről, aki sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy az utolsó mérkőzését játszotta a bajor klub színeiben. Elmondta, remek mentalitású futballista, aki nemcsak a védekezésben, hanem támadásban is rendkívül hasznos, amit ezúttal is bizonyított, a jövőjéről viszont nem kívánt nyilatkozni.