Putnok várának klasszicista utódja, ez a mesebeli kastély Borsodban már egy éve is kereste új urát/úrnőjét. Legyen az öné egy darab történelem, 7 hektáros ősparkkal, kastélyszállónak, wellness központnak, vagy akár cégközpontnak is tökéletes! Bár mára lebetonozták a bejáratot, a kastélyhoz alagutak is tartoztak, állítólag Egerig vezetett az egyik!

Felújítandó kastély Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a szlovák határ közelében. Ősfás, rendben tartott parkkal 7,3 hektáros területen.

Egy kis történeti visszatekintés:

Putnok vára, pontosabban megerősített várkastélya, mely 1427-ben már bizonyíthatóan állt, eleinte a Putnoky család birtokainak védelmét szolgálta.

1834-ben Putnok akkori ura, gróf Serényi Alajos a korszellemnek megfelelően kastélyt építtet a vár helyén úgy, hogy annak romjait elhordatja, illetve részben felhasználja építőköveit.

Az épület utolsó grófi tulajdonosa Serényi Béla és családja 1945-ben hagyta el az országot, ezt követően a kastély kultúrház, gyermeküdülő, görög menekülttábor, hadirokkant otthon, majd szociális foglalkoztató intézet épületeként szolgált.

A klasszicista építészet tipikus példája a kastély, mely égetett téglából épült, falait - melyek vastagsága néhol az egy métert is meghaladja - a helyén lévő vár építőköveivel is megerősítették. Földszintes épület, domboldalban szabadon áll, park veszi körül 7,3 ha nagyságú területen.

Mivel domboldalba épült, völgyre néző, északkeleti oldala egyemeletesnek tűnik, azonban csak magasföldszintről van szó. Az alsó ablakok nem a földszint, hanem az alagsor ablakai.

A kastély "L" - alakú alaprajzzal rendelkezik, mely egyedülálló a magyarországi Gömörben.

Főhomlokzata a Putnokot Bánrévével összekötő országútra néz. Mindig nyeregtetős volt, de az eredeti cserepeket időközben szürke palára cserélték.15 éve új tetőtszerkezetet kapott ekkor került héjazatként újra cserép az épületre.

A főbejáraton belépve a nagyterembe jutunk, amely eredetileg 6x8 méteres volt, de egy közfal kibontásával megnövelték, beleolvasztva a mellette lévő lakószobát.