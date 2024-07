A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál záró sporteseményeként a triatlon világkupa döntőjét rendezték meg.

A férfiaknál a szombati kvalifikáción 65 versenyző állt rajthoz, őket három csoportba sorolták, a 22 fős, 1-es sorszámú selejtezőbe három magyar, mi több tiszaújvárosi került, akik közül kettőnek, az olimpiai induló Lehmann Bencének, valamint Kovács Gyulának sikerült bejutnia a döntőbe – előbbinek csoportgyőztesként –, Sinkó-Uribe Ábel viszont nem ment tovább. A 2-es csoport 21 fős selejtezőjébe két magyart soroltak, Dobi Gergő futamgyőztesként szerzett jogot a döntős szereplésre, Péter Benedek viszont nem végzett továbbjutást erő helyen. A 3-as csoport 22 fős mezőnyében szintén két magyar szerepelt, akik közül a tiszaújvárosi Kiss Gergely továbbjutott, Soós Gergő viszont nem.

Vasárnap tehát négy magyar férfi versenyző, köztük három tiszaújvárosi szállt harcba a végső helyezésekért. Az úszás a francia Valentin Morlecnek sikerült a legjobban, Dobi a 3., Lehmann a 4. helyen jött ki a vízből, Kiss G. a 15., Kovács Gy. pedig a 26. volt. A depózás a Dobi, Lehmann duónak sikerült a legjobban, előbbi az 1. utóbbi a 2. helyen ment ki kerékpározni. Az élmezőnyben 17-en taposták a pedált, akik között még egy magyar, Kiss G. volt. A bicózást követően Lehmann ment ki elsőként a futásra, a brit Conner Bentley ugyan két körön át ott volt a sarkában, de végül nem bírta a tiszaújvárosi fiú által diktált tempót, kissé leszakadt, kénytelen volt beérni a 2. hellyel. A Tiszaújvárosi TK sportolója, párizsi olimpiai indulója ezúttal is megnyerte a versenyt, tavalyi itteni, hazai sikerét megismételte Lehmann Csongor.

– Próbáltam nagyon koncentrált maradni a mai napon, mert a tavalyi győzelmem után ismét szerettem volna nyerni, és ez nagy terheket rótt rám – fogalmazott a célba érkezést követően Lehmann Csongor. – Azon voltam, hogy az első két számban jó pozíciót fogjak, a futást szerettem volna az élről kezdeni. Ez a terv sikerült, és a 2. kör után is tartani tudtam a saját tempómat a nagy meleg ellenére. Ez a mostani időjárás nem volt szokatlan, ugyanis egy hete a sprint távú országos bajnokságon is hasonló volt a helyzet. Az itteni 35 Celsius fokos, árnyékos részek mellett a napon volt 40 fok is, de a verseny közben tudtam magam hűteni és ez sokat jelentett. Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy hazai közönség előtt ismét átélhettem azt, hogy elsőként érkezem be a célba.

Triatlon: világkupa

A férfi verseny végeredménye: 1. Lehmann Bence (magyar) 53:05 perc, 2. Connor Bentley (brit) 53:14 perc, 3. Valentin Morlec (francia) 53:19 perc, ...5. Kiss Gergely (magyar) 53:28 perc, ...13. Dobi Gergő (magyar) 54:15 perc, …23. Kovács Gyula (magyar) 55:16 perc.