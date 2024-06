A férfi kézilabda NB I/B-ben a következő évadban is két vármegyei együttes szerepel.

A férfi kézilabda NB I/B előző évadában tizenhat csapat küzdött meg a helyezésekért, közte két vármegyei, a Mezőkövesdi KC, illetve az ÓAM-Ózdi KC. A dél-borsodiak az 5. helyen zártak, vagyis biztosan biztosították be helyüket a második vonal következő szezonjára is, ugyanakkor az ózdiak csupán az utolsók lettek, mindössze hét pontot szereztek, így kiestek a harmadosztálynak számító NB II-be. Azonban a borsodi létszám nem változik, ugyanis a Diósgyőri VTK megnyerte az NB II Észak-kelet C-D csoportjának felsőházi rájátszását, így feljutott.

A Magyar Kézilabda Szövetség a napokban közölte a 2024/25-ös idényre vonatkozó klublicencekkel kapcsolatos döntéseit. Ebben kifejtette: a Békési KFC az NB I/B-ben elért harmadik helyével szerezte meg az NB I-es indulási jogot, miután másodikként a Veszprém Handball Academy U21-es együttese – a Telekom Veszprém utánpótláscsapata – zárt, amely a versenykiírás értelmében nem szerepelhet az első osztályban. A Békés azonban nem adott be licenckérelmet az NB I-re, ennek nyomán az NB I-ből kieső csapatok közül előrébb végző, 13. helyezett HSA-NEKA csapatát illeti meg az élvonalbeli indulási jog. Mindez azt is jelenti, hogy az élvonalból egyedüli kiesőként a Fejér-B.Á.L. Veszprém szerepel majd a másodosztály következő idényében, az MKSZ ugyanis elfogadta a bakonyiak klublicenckérelmét az NB I/B-re.

Sorsolás július 24-én

A második vonal tizenhat csapatos mezőnye az alábbiak szerint alakul az NB II felsőházi rájátszásában első helyen végzett együttesekkel kiegészülve: Fejér-B.Á.L. Veszprém, Budai Farkasok-RÉV, Optium Solár-Békési FKC, Ceglédi KK, Csömör KSK (NB II Dél-keleti csoport 1. helyezettje), Debreceni EAC, Diósgyőri VTK (NB II Észak-keleti csoport 1. helyezettje), Balatonfüred Kézilabda Akadémia (NB II. Észak-nyugati csoport 1. helyezettje), KK Ajka KFT, Százhalombattai KE (NB II Dél-nyugati csoport 1. helyezettje), Mezőkövesdi KKFT, OTP Bank-Pick Szeged U21, Rákosmente, Szigetszentmiklósi KSK, Vecsési KKFT, Veszprém Handball Academy U21. A bajnokság sorsolására július 24-én 11 órakor kerül sor az MKSZ hivatalos helyiségében. ÉM