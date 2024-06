Diplomás felfedezett

A közgyűlésnek volt egy másik, ugyancsak miskolci vonatkozású döntése is. A magyar bázisú Erste Ligában Lövei Dávidot, a Jegesmacik csatárát választották meg a 2023/24-es idény felfedezettjének.

– Nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a díjat – mondta a június 12-én huszonhárom éves támadó, aki már a válogatottban is bemutatkozott. – Meglepetésként ért a hír, melynek kézhezvétele után csináltam egy kis számvetést. Arra jutottam, hogy jó egyéni szezont zártam, igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy csapatunk minél előrébb végezzen az alapszakaszban és a rájátszásban is. Remélem, hogy a különböző elismerések és kitüntetések a jövőben sem fognak elkerülni és kapok még néhány „barackot” a fejemre. Most természetesen a jégkorong áll az életem középpontjában, de az úgynevezett nagybetűs életre is készülök, valamikor szeretném majd hasznosítani a Miskolci Egyetem Közgazdaságtudományi Karának kereskedelem és marketing szakán szerzett diplomámat.

Jégkorong: a téli olimpiáért

Az Óbudai Jégcsarnokban készül az olimpiai selejtezőre magyar férfi jégkorong-válogatott, a szakmai munkát a korábban Miskolcon játékosként és vezetőedzőként is dolgozott Majoross Gergely szövetségi kapitány irányítja. A tizenhatos világelitbe egy hónapja visszajutott nemzeti csapatunk augusztus 29. és szeptember 2. között Pozsonyban a házigazda és világbajnoki hetedik szlovákokkal, valamint a vébén tizedik osztrákokkal és ugyancsak a vb-n tizenkettedik kazah csapattal találkozik. A kvartett győztese vehet részt a 2026-os, Milánóban és Cortina d'Ampezzóban rendezendő XXV. téli olimpián.