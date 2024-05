Klasszikus Miskolc környéki pályákat használhatunk ezen a futamon, amiért a csapatunkkal közösen nagyon sokat dolgoztunk - fogalmazott érdeklődésünkre Jacsó Tibor, a II. Hell Diósgyőr Rally főszervezője. - Ezúttal is lesznek olyan területek, ahová nem engedhetünk nézőket, de a hétvégi programban bőven lehet olyan részek, ahová szívesen várjuk a szurkolókat. Számunkra a legfontosabb a biztonság, ehhez azonban a közönség oldaláról is szükség van mindenki segítségére. A rali veszélyes sportág, azért arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be a rendezők utasításait, hiszen egy szórakoztató, balesetmentes versenyt szeretnénk rendezni.